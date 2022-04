Coupe du monde de la FIFA: des adversaires corsés pour le Canada

Pour sa première Coupe du monde depuis 1986, le Canada n’a pas hérité d’un groupe facile lors du tirage qu’il s’est tenu vendredi. Au sein du Groupe F, les hommes de John Herdman croiseront sur leur route la Belgique, le Maroc et la Croatie au Qatar.

Les Belges, qui détiennent le deuxième rang au classement de la FIFA, seront les plus dangereux adversaires du Canada, mais il ne faudra pas minimiser la présence de la Croatie (16e), finaliste déchu du Mondial de 2018.

Le Maroc (24e) est sorti des qualifications africaines sans avoir subi la moindre défaite, n’accordant que trois buts en huit matchs.

Faisant partie du quatrième pot en raison de sa 38e position au classement, le Canada a néanmoins terminé au sommet du groupe qualificatif de la CONCACAF. En 14 rencontres face aux sept meilleures équipes d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale, l’unifolié a montré une fiche de huit victoires, deux défaites et quatre verdicts nuls, en plus d’un excellent différentiel de +16.

L’équipe canadienne s’était assurée d’un billet pour le Qatar en défaisant la Jamaïque par la marque de 4 à 0 au BMO Field de Toronto, le week-end dernier. Mercredi, le Canada concluait le tournoi de qualification avec une défaite de 1 à 0 contre le Panama.

La France, qui met en jeu le trophée gagné en Russie en 2018, a hérité d’un groupe D à sa portée. Les hommes de Didier Deschamps seront confrontés au Danemark, à la Tunisie et au vainqueur d’un match de barrage intercontinental entre le Pérou et l’Australie ou les Émirats arabes unis.

La Coupe du monde 2022 aura lieu du 21 novembre au 18 décembre prochain.

Les groupes à la Coupe du monde 2022

Groupe A :

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Groupe B :

Angleterre

Iran

États-Unis

Barragiste européen (Pays de Galles, Ukraine ou Écosse)

Groupe C :

Argentine

Arabie saoudite

Mexique

Pologne

Groupe D :

France

Barragiste intercontinental 1 (Pérou, Australie ou Émirats arabes unis)

Danemark

Tunisie

Groupe E :

Espagne

Barragiste intercontinental 2 (Costa Rica ou Nouvelle-Zélande)

Allemagne

Japon

Groupe F :

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Groupe G :

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Groupe H :