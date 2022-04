Des suggestions pour un 500$ tombé du ciel...

Le fabricant Dewalt annonce l’arrivée de nouveaux outils qui devraient couper l’herbe sous le pied, littéralement, à quelques-uns de leurs concurrents. Une nouvelle tondeuse autotractée 2X20 V MAX ravira les professionnels du paysagement et, à l’autre extrémité du spectre, l’outil oscillant 12 V MAX ultracompact aura de quoi faire sourire les minimalistes. C’est en consolidant la panoplie de produits PACKOUT que le fabricant Milwaukee se fait remarquer ce mois-ci. Enfin, Irwin nous propose de toutes nouvelles mèches robustes qui ne manqueront pas de retenir l’attention.

Outil oscillant XTREME 12 V MAX de Dewalt

Photo courtoisie

Ce nouvel outil oscillant compact possède un moteur sans balais à vitesse variable, une caractéristique plutôt rare sur ce type d’outil, et procure jusqu’à 18 000 oscillations/minute selon un angle de 3,2°. Ces deux chiffres ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais une fois l’outil en main et après avoir plongé la lame dans les matériaux à couper, à poncer, ou à gratter, vous ressentirez soudainement la puissance surprenante de cet appareil. Enfin, une lumière à DEL éclaire la surface de travail pour une plus grande polyvalence.

Offert chez les détaillants Dewalt (dewalt.ca) – Modèle no DCS353 – 170 $

Plateau polyvalent PACKOUT de Milwaukee

Photo courtoisie

Le système de transport et de rangement modulaire PACKOUT s’agrandit encore une fois avec l’arrivée d’un tout nouveau plateau doté d’une capacité maximale de 25 lb. Il est non seulement possible de le configurer avec des diviseurs amovibles, mais il se range aussi à l’intérieur des coffrets PACKOUT. Ne reniant surtout pas son ADN, plusieurs plateaux peuvent être empilés et verrouillés ensemble pour une plus grande polyvalence.

Offert chez les détaillants Milwaukee Tool – Modèle no 48-22-8045 – Environ 50 $

Tondeuse autotractée 2x20 V MAX de Dewalt

Photo courtoisie

Alimentée par deux batteries FLEXVOLT de 12 Ah, cette nouvelle tondeuse possède jusqu’à 70 minutes d’autonomie la rendant idéale pour les terrains allant jusqu’à un demi-acre de superficie. Son plateau en acier de 21,5 po de largeur coupe l’herbe selon six positions de réglage en hauteur (1,5 po à 4 po) et possède trois modes de gestion de la pelouse soit le broyage, l’ensachage, ou l’éjection latérale. Enfin, nul besoin de la pousser, elle est autotractée, alors contentez-vous de la guider !

Offert chez les détaillants Dewalt – Modèle no DCMWSP255Y2 – Environ 1000 $

Mèches Speedbor Supreme d’IRWIN

Photo courtoisie

Il arrive souvent, dans la construction à ossature de bois, de frapper des clous ou des vis lorsque l’on effectue le perçage de trous pour le passage de tuyaux ou de filage. La nouvelle gamme de mèches Speebor Supreme est justement conçue pour n’en faire qu’une bouchée et pour conserver son tranchant trois fois plus longtemps. Forets de type hélicoïdal ou Forstner offerts en plusieurs diamètres standards.