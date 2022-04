Gran Fondo d’Opération Enfant Soleil

À l’aube du 35e Téléthon qui aura lieu le 5 juin prochain en direct du Théâtre Capitole, Opération Enfant Soleil se réjouit du succès qu’a connu la 2e édition du Gran Fondo, le samedi 19 mars dernier.

Présenté par Familiprix et Desjardins, le plus grand défi de vélo virtuel au Québec a récolté plus de 255 000 $ pour le mieux-être des enfants! En équipe ou en solo, sur un vélo fixé à une base d’entraînement et de façon virtuelle, 397 cyclistes ont réalisés une collecte de fonds pour la cause. Lors de cette journée animée par la porte-parole Camille Dg accompagnée des héros de campagne, ils ont parcouru tous ensemble une à trois étapes totalisant plus de 292 kilomètres et 1160 mètres de dénivelé.

Bonne nouvelle! Une troisième édition est confirmée pour l’année prochaine.