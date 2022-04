Il faut se méfier des risques qu’on prend

Vous allez probablement me qualifier de « personne naïve », mais j’aimerais vous informer d’une situation personnelle qui m’a fait terriblement mal dernièrement, et je ne sais pas comment ça va se finir.

J’ai eu le malheur de dire à une de mes collègues de travail que la période pandémique avait été difficile sur mon couple. Qu’est-ce qu’elle a fait vous pensez ? Elle l’a colporté à tout le staff à la première occasion. Avec pour conséquence que comme on habite une petite région, que mon mari est ami avec le mari d’une autre collègue, qu’il a entendu parler de l’affaire, il a vite fait le lien et m’a accusée de raconter nos histoires de famille en public. Depuis, il fait la baboune, et n’accepte aucune de mes excuses. J’en veux à mort à cette fille.

Anonyme

Les secrets, ça ne se confie à personne. Mais comme c’est déjà fait dans votre cas, voyons comment vous pourriez vous en sortir le plus honorablement possible. Il faut d’abord vider le sujet avec votre conjoint et faire le point avec lui sur votre véritable situation. Car si tous les deux vous êtes d’accord sur l’état des lieux de votre couple, ce sera d’autant plus facile d’en faire part aux autres sans vous démentir l’un l’autre par absence de ligne directrice commune.