Inclusion ou exclusion ?

Vous avez été choqués par l’Université Laval qui exclut d’office les hommes blancs ? Si vous lisez mes chroniques, vous savez que ce type d’idéologie a cours depuis un bon moment déjà dans le milieu culturel et les médias. C’est le règne de l’EDI (équité, diversité, inclusion) et de tous ses dérapages.

TASSE-TOI, MONONCLE

Il y a deux semaines, je vous ai annoncé dans Le Journal : « Bientôt à l’ONF, il n’y aura plus aucune place pour les hommes blancs genrés binaires hétéros allochtones ».

Au cours des derniers mois, je vous ai parlé de la formation imposée à Radio-Canada sur l’importance de reconnaître ses privilèges (« Les Blancs, les hommes, les hétérosexuels, les personnes physiquement aptes, riches et instruites »).

Puis c’est le syndicat des employés de Radio-Canada qui écrivait que « la direction souhaite embaucher des représentantes et représentants des minorités socioculturelles, autochtones, de genre, d’orientation sexuelle et de “religion” ». Une société d’État qui veut savoir avec qui vous couchez ?

Récemment, une entreprise de presse a spécifié que pour son stage d’été, quatre postes sur sept étaient réservés aux personnes issues de la diversité, pour refléter « une multitude de cultures, de groupes ethnoculturels et linguistiques, de genres, d’orientations sexuelles, de groupes d’âge et de religions ». Heu, on va demander à des futurs journalistes quelle est leur religion ?

Récemment, l’ADISQ (Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo) a convié ses membres à une formation intitulée : « Promouvoir la diversité et l’inclusion ».

Cela consiste à éduquer les membres « sur des concepts liés aux questions d’inclusion et de diversité(s) dans le secteur artistique et culturel pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent le racisme et les discriminations systémiques. Elle propose également des pistes de réflexion pour commencer un travail de transformation des organisations afin qu’elles deviennent plus inclusives.

Il s’agit d’explorer les concepts suivants : intersectionnalité, ethnocentrisme, privilège blanc, fragilité blanche, allié-e, inclusion, intégration, équité, égalité, représentativité, obstacles systémiques des artistes et les pistes de solution. »

C’est un musicien membre de l’Adisq qui m’a envoyé ça en me disant : « J’ai constaté avec quelque surprise que mon association industrielle, qui avait jusqu’ici été relativement épargnée par l’idéologie woke, semble désormais avoir bu le fameux kool-aid. Vous constaterez que le but de la formation est notamment d’établir un vocabulaire commun fortement chargé idéologiquement allant de l’intersectionnalité à l’ethno-centrisme en passant par le fameux “privilège blanc”. On peut se demander si cette idéologie n’influencera pas à l’avenir l’issue des prochains galas, dont l’ADISQ est le producteur et encadre la réglementation... »

En effet, la question est pertinente.

DE KESSÉ ?

De plus en plus, le milieu culturel adopte un vocabulaire d’initiés. J’ai reçu récemment un communiqué pour un spectacle « d’ontologie queer et noire ». Ontologie : partie de la philosophie qui traite de l’être indépendamment de ses déterminations particulières.

Malik, « un.e artiste », identifié (identifiée ?) comme « iel », « cherche à développer une esthétique de la mélancolie et de l’aliénation. Non pas en tant qu’inhibiteur politique, mais plutôt comme un nexus où une poétique radicale peut proliférer et devenir légitime. L’œuvre va au-delà d’une politique d’identi-fication essentialiste ».

Ai-je le droit de dire que je n’y comprends rien, sans offenser qui que ce soit ?