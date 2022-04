Justin Trudeau a lui aussi reçu une gifle

Tout le monde parle de la gifle que Will Smith a assénée à Chris Rock. Elle était certes inédite, mais loin d’égaler la gifle verbale que certains élus ont assénée à Justin Trudeau après son passage devant le Parlement européen.

Devant l’assemblée, Trudeau a récemment livré un discours vide de substance. Il a débité des lieux communs sur la situation économique et la pandémie. Il a exprimé son amour pour la démocratie et son support pour l’Ukraine. Et il en a profité pour attaquer le Convoi de la liberté.

Réactions

Même si Trudeau a reçu une ovation de la majorité des députés présents, certains élus européens ne se sont pas gênés pour le critiquer vertement.

Le député croate Mislav Kolakusic n’a pas apprécié les mots de notre PM. Il lui a répliqué que « le Canada, jadis un symbole du monde moderne, est devenu un symbole de violations des droits humains sous votre botte quasi libérale [...] Vous considérez peut-être que ces méthodes sont libérales, mais pour beaucoup de citoyens dans le monde, il s’agit d’une dictature de la pire espèce. »

La députée allemande Christine Anderson a déclaré de manière cinglante : « Un premier ministre qui admire ouvertement la dictature chinoise, qui bafoue les droits fondamentaux en persécutant et en criminalisant ses propres citoyens comme des terroristes simplement parce qu’ils ont osé s’opposer à sa conception perverse de la démocratie, ne devrait pas du tout être autorisé à parler dans cette Assemblée [...] Vous êtes une honte pour toute démocratie. »

Le député allemand Bernhard Zimniok a tenu des propos similaires tandis que le député roumain Christian Terhes a carrément déclaré qu’il boycottait l’allocution de Trudeau en raison de sa gestion du célèbre convoi.

Humiliation

Certes, on peut tenter de discréditer ces critiques en leur accolant nombre d’étiquettes disgracieuses. Plusieurs sont en effet identifiés comme appartenant à l’extrême droite ou à la mouvance antivaccin. Mais il reste que c’est Trudeau qui a eu droit à leur fiel, et personne d’autre.

Notre PM a-t-il mérité pareille humiliation ? Les propos vitrioliques des députés étaient-ils fondés ? C’est aux Canadiens de se prononcer !