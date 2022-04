Le meilleur d’ici: 50 spiritueux à découvrir

La scène des spiritueux du Québec est encore toute jeune, mais elle se développe à un rythme fou ! Alors que certains gins partent à la conquête du monde, les distillateurs d’ici innovent et rivalisent de créativité, pour le plus grand plaisir des consommateurs québécois, qui en redemandent et qui explorent, du même coup, l’univers foisonnant des cocktails. Soif d’apéros colorés et originaux ? Les Méchants Raisins mettent la table pour vous. Santé !

Produit, préparé, embouteillé...

Le grand écart de prix entre les différents spiritueux « québécois » vous laisse songeur ? On vous éclaire.

Les spiritueux du Québec ne sont pas tous élaborés de la même manière. Et malgré les efforts de la SAQ pour catégoriser les divers « produits du Québec », un flou persiste dans la tête du consommateur. Plusieurs spiritueux arborant la fleur de lys ont été distillés hors-Québec, à échelle industrielle, importés en vrac, puis mis en bouteille ici. D’autres produits sont issus de spiritueux de base importés, qui seront ensuite assemblés ou soumis à une seconde distillation au Québec. Enfin, un nombre croissant de spiritueux d’ici sont le fruit d’un processus artisanal et d’une matière première presque entièrement locale. Pour en savoir plus, visitez le blogue des Méchants Raisins («Produit du Québec», vraiment ?).

LES GINS

Distillerie Vice Vertu, Dry gin, Au Pied de Cochon, Gin de Matante

★★★ - 46,25 $ - Code SAQ 12895171 – 40 % - Préparé au Québec

DISTILLERIE VICE VERTU, DRY GIN, AU PIED DE COCHON, GIN DE MONONCLE

★★★1/2 - 46,25 $ - Code SAQ 12895180 – 40 % - Préparé au Québec

Tout ce que touche Martin Picard se transforme en succès. Quand le célèbre chef a lancé, au début de la vague québécoise du gin, un duo intitulé Gin de Matante et Gin de Mononcle, on savait déjà que ça allait se vendre comme des petits pains chauds. On a d’abord sourcillé en apprenant que c’était distillé dans l’Ouest canadien, mais c’est maintenant corrigé et sans qu’on ait eu à altérer le goût spécifique de chacun. Comme les noms l’indiquent, celui de Matante se veut plus délicat avec des notes florales et fruitées, alors que celui de Mononcle se démarque par son opulence et ses jolies saveurs de sapinage et de genévrier.

EFFLUVE DE ROMARIN

2 oz de gin

4 oz de tonic

Demi-concombre épluché coupé sur le long

1⁄2 oz de jus de lime frais

3 branches de romarin

Verser et mélanger le gin dans un verre. Allonger de tonic. Décorer de concombre et romarin.

Verger Hemmingford, Dry gin, Guy Lafleur 10

★★★ - 45,75 $ - Code SAQ 14486662 – 43 % - Préparé au Québec

Pardonnez-nous le jeu de mots, mais on peut dire qu’avec ce gin, le célèbre numéro 10 « lance et compte » ! À l’époque où l’on carburait au gros gin plutôt qu’au gin-tonic, le Démon blond raconte qu’il était commun de dire de l’adversaire sur la glace qu’on allait les « poivrer ». Fabriqué ici, au Verger Hemmingford, il se distingue d’ailleurs par ses saveurs de poivre, d’anis étoilé et de baie de genièvre. Il est excellent avec du tonic lors des matchs du CH tout en sachant qu’il fait des merveilles en cuisine, notamment pour exécuter un gravlax de saumon.

LE PÔLE NORD

1 1⁄2 oz de gin

1⁄2 oz de sirop de vanille

1 cuillère à soupe de jus d’orange

Amer Angostura

Zeste d’orange

Canneberges

Club soda

Dans un shaker, mélanger un zeste d’orange, une dizaine de canneberges et 2 traits d’amer Angostura. Ajouter de la glace, du sirop de vanille---, le gin le jus d’orange. Bien agiter et ajouter un peu de club soda.

Cirka, Dry gin aromatisé, Navy Strength

★★★1/2 - 47,50 $ - Code SAQ 14393491 (500 ml) – 57,1 % - Origine Québec

Navy Strength est un terme utilisé par la marine britannique au 18e siècle pour désigner un gin comme étant « 100 % proof », soit plus de 57 % d’alcool. Les rations quotidiennes de gin étaient en effet conservées dans les cales des bateaux à côté de la poudre à canon, et tout déversement du précieux alcool devait prévenir que la poudre ne pourrait être utilisée. Redevenu à la mode, celui de Cirka est fabriqué du grain (de maïs) au verre et se démarque par sa concentration de saveurs : écorce d’orange, anis étoilé, citronnelle. Un produit puissant et sérieux pour amateur du même acabit.

SOUTHSIDE STRENGHT

1 1⁄2 oz de gin

1⁄2 oz de jus de lime frais

1⁄2 oz de sirop simple

5 feuilles de menthe

Dans un shaker, agiter vigoureusement tous les ingrédients. Ajouter de la glace et agiter à nouveau. Double filtrer dans une coupette réfrigérée. Garnir d’une feuille de menthe.

Distillerie Vice Vertu, Dry gin, BeOrigin

★★★1/2 - 49,75 $ - Code SAQ 13483523 – 43 % - Préparé au Québec

Un autre dry gin élaboré par la distillerie Vice Vertu de Saint-Augustin-de-Desmaures, dans le coin de Québec. La bouteille est belle et le produit franchement très bon. Il a été distillé avec un ingrédient indigène auquel on attribue des vertus médicinales : l’écorce de bouleau. On a droit à un London dry gin classique au profil soyeux et rafraîchissant. Des notes boréales. Long et fruité en finale.

COSMOPOLITAN BORÉAL

1 1⁄2 oz de gin

1⁄2 oz de Cointreau

1⁄2 oz de jus de lime,

1 oz de jus de canneberges

Zeste de lime

Mélanger dans un shaker et verser dans un verre rempli de glace. Accompagner d’un zeste de lime.

Distillerie de Québec, Dry gin, Trait-Carré 1665 Gin Vieux

★★★★ - 63,25 $ - Code SAQ 13876386 – 48 % - Préparé au Québec

Le chiffre 1665 fait référence à l’arrivée de l’intendant Jean Talon et la fondation, à la demande de Louis XIV, d’un noyau communautaire à Charlesbourg nommé le « Trait-Carré » par les Jésuites. La distillerie du même nom nous propose ici un gin élevé de deux à six mois dans des petits fûts de whisky de seigle américain, ce qui apporte la couleur ambrée et les douces flaveurs de vanille et d’épices. Ça donne un gin plus rond et concentré. Long et moelleux en finale, il laisse une impression vaporeuse du plus bel effet.

L’ÎLE NOIRE AUX PIMENT & CHOCOLAT

1 oz de gin Trait-Carré 1665

1⁄2 oz de rhum

1⁄2 oz de sirop à l’ail noir

1 1⁄2 à 2 oz de lait d’amande non sucré

1 trait de bitter à l’orange Dillon’s

Chocolat noir

Piment séché

Orange séchée

Mettre les ingrédients dans un shaker avec des glaçons. Agiter de 8 à 10 secondes. Filtrer et verser le contenu du shaker à l’aide d’une passoire dans un verre rempli de glaçons. Décorer avec un carré de chocolat, une tranche d’orange séchée et un piment séché.

Lore & Legends, Dry gin, Réserve Saint-Antoine

★★★★ - 64,75 $ - Code SAQ 14900026 – 43 % - Origine Québec

Une production en petit lot pour ce gin « haut de gamme » issu après cinq distillations dans un alambic à chauffe direct. On y ajoute ensuite un alcool de pomme biologique provenant de la cidrerie Saint-Antoine. Le tout a reposé 6 mois en fût de chardonnay, ce qui apporte la couleur légèrement ambrée et des parfums singuliers. Un gin onctueux offrant un concentré impressionnant de saveurs. À boire seul sur glace ou allongé avec du tonic.

GINGER ALE DE LUXE

1 1⁄2 oz de gin réserve

4 oz de soda au gingembre

2 gouttes d’amer angostura

Mélanger le gin et le soda au gingembre avec de la glace dans un verre à whisky. Garnir de 2 traits d’amer.

Miel Nature, Dry Gin, Saint-Louis

★★★1/2 - 42 $ - Code SAQ 14905599 – 40 % - Origine Québec

Elena Remizova est née en Ukraine, son mari, Ali Agougou, en Algérie. Le couple s’est rencontré à l’Institut alimentaire de Moscou en 1991, quelques années avant d’émigrer à Beauharnois, où ils ont acquis une ferme apicole. Leur gin est issu d’une distillation du miel du domaine, parfumé de genièvre, de coriandre et autres épices pendant une courte macération. Un gin tout en subtilité et en douceur.

VESPER MARTINI

3 oz de dry gin Saint-Louis

1 oz vodka

1⁄2 oz de vermouth Rouge Gorge

Mélanger vigoureusement tous les ingrédients dans un shaker. Filtrer et servir dans un verre à martini avec un zeste de citron.

Distillerie du Fjord, Dry Gin concombre, km12

★★★★ - 46,75 $ - Code SAQ 14810549 – 40 % - Préparé au Québec

À une vingtaine de kilomètres au nord de Chicoutimi, au beau milieu de la forêt boréale, la Distillerie du Fjord concocte une belle palette de liqueurs et de gins, dont celui-ci, aromatisé au concombre des Serres Toundra, à Saint-Félicien. Un gin robuste dans lequel les notes de conifère rencontrent la fraîcheur du concombre.

GIN-TONIC (avec ou sans concombre)

1 1⁄2 oz de Dry gin concombre km12

1 bouteille (275 ml) de Tonic Yuzu 1642

Remplir un verre highball de glaçons, ajouter le gin et compléter avec du tonic au yuzu, au goût. Décorer de tranches fines de concombre.

Madison Park, Dry Gin, Bergamote Breakfast Gin

★★1/2 - 49 $ - Code SAQ 13535864 – 40 % - Préparé au Québec

Prenez un alcool neutre, ajoutez-y une infusion de thé noir, de bergamote (agrume originaire d’Italie et ingrédient clé du thé Earl Grey) et d’autres aromates et vous avez la recette parfaite pour un Breakfast Gin (en anglais : gin de déjeuner). L’idée est originale, mais vu l’intensité de ses saveurs, on en ferait plutôt un compagnon d’apéro, pour un negroni de caractère.

NEGRONI

1 oz de Bergamote Breakfast gin

1 oz de Campari

1 oz de Vermouth rouge Entre Pierre & Terre

Glaçons

1⁄2 rondelle d’orange

Déposer quelques glaçons dans un verre old-fashioned, ajouter tous les ingrédients et remuer à l’aide d’une cuillère. Garnir d’une demi-rondelle d’orange.

Distillerie du Quai, Dry gin, Sophia

★★★1/2 - 47,25 $ - Code SAQ 14682583 – 40 % – Préparé au Québec

Ce gin produit à Bécancour, en bordure du fleuve, met à contribution 14 aromates, dont la réglisse, la cannelle et le myrique, donnant au Sophia une saveur plus douce, avec une pointe terreuse et saline qui le rend agréable à boire en soi, avec des glaçons.

LUNE DE MIEL

1 1⁄2 oz de gin Sophia

2 cuillères à table de miel

Eau bouillante

Jus et zeste d’un citron

Dans une tasse, mélanger le miel à une cuillère à thé d’eau bouillante ; verser dans un shaker avec le gin, le jus de citron et des glaçons. Remuer jusqu’à ce que l’extérieur du shaker soit très froid. Filtrer et servir dans un verre à cocktail ; décorer avec des zestes de citron.

Ubald, Dry Gin, Vallée Gin Zesté

★★★★ - 46,50 $ - Code SAQ 14906938 – 42 % - Origine Québec

Ce dry gin Zesté semble taillé pour le printemps. Le goût singulier d’agrumes vient d’une macération de baies d’argousier, complétée d’une série d’aromates, dont la mélisse, le sumac (vinaigrier) et la camomille. Étonnamment, il paraît plus sec au goût que le gin Herbacé d’Ubald, qui est tout aussi réussi. Un excellent choix pour les cocktails.

SOLEIL LEVANT

1 1⁄2 oz de gin Zesté

1 oz de jus de grenade

1 cuillère à table de sirop d’érable

Eau gazeuse

Jus d’un demi-pamplemousse

Dans un verre rempli de glaçons, mélanger à l’aide d’une cuillère à cocktail le gin, le jus de grenade, le jus de pamplemousse frais et le sirop d’érable. Compléter avec de l’eau gazeuse.

Distillerie Mitis, Dry gin, Mugo

★★★★ - 47 $ - Code SAQ 14235960 – 43 % – Préparé au Québec

Alors que plusieurs nouveaux gins s’éloignent du genévrier, celui-ci, élaboré en partenariat avec l’équipe du Jardin de Métis, réintègre l’ingrédient principal au cœur de la composition aromatique, ponctuée de pin et de poivre des dunes. Un excellent choix pour les puristes, qui cherchent à renouer avec la finesse de la baie de genièvre.

GIN SLING

2 oz de dry gin Mugo

1 cuillère à table de jus de citron

1 cuillère à table de sirop d’érable

2 gouttes d’angostura

Tonic léger 1642

1 tige de romarin, pour la déco

Verser le gin, le jus de citron, le sirop d’érable et l’angostura dans un shaker rempli de glaçons. Remuer vigoureusement et verser dans un verre highball. Complétez avec le tonic. Garnir d’un brin de romarin et d’un quartier de citron.

Distillerie Raynault – Latitude 45, Dry Gin, Gin-ette

★★★ - 48 $ - Code SAQ 14902347 – 42 % – Préparé au Québec

Après des décennies à bercer nos oreilles, voilà que Ginette Reno s’est lancée à la conquête de nos papilles, aidée dans l’aventure par son fils, Pascalin. Pari réussi ; papilles ravies. Un gin assez robuste, riche en saveurs d’agrumes et de sapinage, avec une finale iodée.

CROISSANTS DE SOLEIL

2 oz de Gin-ette

Jus d’un demi-pamplemousse

1 cuillère à thé de sirop d’érable

Eau minérale gazeuse

Dans un verre à vin rempli de glaçons, verser le gin, le jus de pamplemousse frais et le sirop d’érable ; mélanger. Compléter, au goût, avec l’eau gazeuse et décorer d’une tranche de pamplemousse.

Distillerie de La Chaufferie, Dry gin aromatisé, KRWN Framboise

★★★1/2 - 61 $ - Code SAQ 14786382 - 43 % - Origine Québec

Les gins aromatisés peuvent vite verser dans l’excès, mais pas celui de La Chaufferie, qui marie de façon élégante les effluves de framboise aux nuances forestières propres au gin. Onctueux, avec des notes nettes et précises de framboise et un profil frais et digeste.

ROSE DU PRINTEMPS

11⁄2 oz de gin KRWN Framboise

3 oz de vin mousseux brut

1 tasse de rhubarbe rose en morceaux

75 ml d’eau

1/3 tasse de sucre doré

Jus et zeste d’un demi-citron

1 tranche de gingembre pelé

Dans une petite casserole, porter à ébullition lente l’eau et le sucre ; ajouter la rhubarbe, le jus et le zeste de citron et le gingembre. Une fois le sirop tiède, verser dans une grande coupe à champagne remplie de glaçons, puis mélanger. Ajouter le gin et compléter de vin mousseux.

Distillerie BluePearl, Dry gin, BleuRoyal

Photo courtoisie

La teinte bleutée de ce gin pique la curiosité autant qu’elle laisse dubitative. Que les puristes se rassurent, le BleuRoyal n’en est pas moins fidèle à l’esprit d’un London dry gin avec son bouquet de genièvre, cardamome, coriandre. Quant à sa couleur, qui lui vient d’extraits naturels de fleur de pois papillon, elle vire au fuchsia au contact d’un liquide acidulé, comme le tonic.

COUCHER DE SOLEIL SUR LE MONT-ROYAL

2 oz de gin BleuRoyal

1 quartier de citron

1 bouteille de tonic Sureau 1642

Remplir un grand verre de glaçons, verser le gin et le jus d’un quartier de citron, compléter de soda tonique.

Lore & Legends, Dry gin

★★★★ - 49,75 $ - Code SAQ 14623250 – 41 % – Origine Québec

Un dry gin sérieux et tout ce qu’il y a de plus classique, élaboré à Lévis. Les épices et le sapinage se développent dès la première gorgée, suivis par un large spectre de saveurs. La sensation en bouche est presque huileuse, dans le bon sens du terme, et les arômes persistent en finale. Un gin sur mesure pour les martinis.

GIN MARTINI

3 oz de dry gin

1⁄2 oz de vermouth sec

1 olive verte

Mettre un verre à martini au congélateur pendant environ 10 minutes. Verser le gin et le vermouth dans un shaker rempli de glaçons. Remuer avec une cuillère à cocktail jusqu’à ce que l’extérieur du shaker soit bien froid. Filtrer et servir dans le verre refroidi, avec une grosse olive verte.

Noroi, Dry gin, Boréal

★★★1/2 - 49 $ - Code SAQ 14810573 – 43 % – Préparé au Québec

Le gin « boréal » de cette distillerie prolifique de Saint-Hyacinthe fait le pont entre l’Inde (fenugrec, cardamome) et la forêt québécoise (thuya occidentalis, genévrier) par son mariage d’aromates. À la fois rond et frais en bouche ; complet et équilibré.

MOUSSE DES BOIS

1 oz de dry gin Boréal

1⁄2 oz de liqueur Rhubarbe de Menaud

Jus d’un demi-citron

Bière d’épinette Marco

Verser tous les ingrédients dans un shaker rempli de glaçons ; agiter vigoureusement. Verser dans un verre highball ; allonger à la bière d’épinette. Décorer d’une branche de thym ou de romarin.

LES LIQUEURS ET LES CRÈMES

Domaine Lafrance, Liqueur, Limoncello

★★★★ - 38,25 $ - Code SAQ 14809345 – 24 % - Origine Québec

Bien connu pour ses cidres et ses très bons gins, le Domaine Lafrance de Saint-Joseph-du-Lac est l’un des premiers au Québec à se lancer dans la fabrication du célèbre limoncello italien à partir d’un alcool de fruits cultivés sur place. Issu d’un distillat maison, il est sans colorant ni arômes artificiels. Le résultat est surprenant. Profil classique, frais et délicat qui laisse un très agréable goût d’agrume et une fine amertume en finale, le tout étant relevé par une liqueur légèrement sucrée.

LEMONTINI

3 oz de vodka

1 oz de limoncello

Zeste de citron

Dans un shaker rempli de glace, mélanger vigoureusement la vodka et le limoncello, filtrer et servir dans une coupette. Garnir d’un zeste de citron.

Les Subversifs, Liqueur, Angélique

★★★1/2 - 34,25 $ - Code SAQ 14350271 – 24 % - Embouteillé au Québec

Belle surprise des Subversifs, distillerie située dans le coin de Sorel et désormais associée à l’artiste Marc Séguin, à qui l’on doit les magnifiques étiquettes des bouteilles. Élaborée à partir de racines d’angélique, de thé du Labrador et de maté, cette liqueur se distingue par ses parfums délicats de thé et de miel épicé. Étonnante fraîcheur, de la rondeur et une finale où l’amertume du maté apporte un goût distinctif.

THÉ GLACÉ ANGÉLIQUE

Dans un verre highball, verser 2 oz de liqueur de thé, ajouter de la glace et allonger avec du thé glacé. Garnir de lime ou de citron.

Distillerie Vent du Nord, Liqueur, Églantine

★★★1/2 - 42,50 $ - Code SAQ 14758681 (700 ml) – 35 % - Préparé au Québec

La jeune entrepreneure Catherine Blier, de la distillerie Vent du Nord à Baie-Comeau, lançait récemment cette surprenante liqueur élaborée à partir de fleurs d’églantier, de myrique baumier infusé aux camerises et des baies d’aronia, ces dernières apportant la teinte légèrement rosée. C’est à la fois bien odorant avec des notes florales et de zeste d’orange et bien enrobé en bouche avec une impression herbacée en finale. Un produit singulier !

ÉGLANTINE SOUR

11⁄2 oz de liqueur Églantine

1⁄4 d’un citron frais pressé

1 oz de sirop simple au thé du Labrador

3⁄4 oz de thé noir refroidi

Émulsifiant ou blanc d’œuf

Dans un shaker, verser tous les ingrédients. Mettre quelques gouttes d’émulsifiant ou un blanc d’œuf et secouer vigoureusement afin d’obtenir une texture onctueuse. Filtrer et verser dans une coupe à cocktail. Décorer d’une pincée de poudre de betterave et d’une feuille de thé du Labrador.

Les Spiritueux Ungava, Liqueur de menthe, La Mentherie

★★★ - 35,25 $ - Code SAQ 14682946 – 23 % - Préparé au Québec

Malgré l’engouement marqué des Québécois pour le gin, la liqueur demeure la catégorie qui connaît la meilleure ascension actuellement à la SAQ. On ne s’étonne donc pas du retour de celle qui a marqué l’imaginaire de tous les Québécois : la fameuse crème de menthe. Après les excellentes créations par les Subversifs (Isabelle, Glaciale et Éva), la Mentherie, nom évocateur tiré du langage populaire québécois, vient tout juste d’arriver sur les tablettes. Bien expressive, avec des notes de thé et de poivre, elle est moins sucrée et moins lourde que celle d’antan.

AFTER EIGHT

Dans une tasse à café, ajouter du chocolat chaud et 1 ou 2 oz de crème de menthe. Garnir d’une feuille de menthe et de crème chantilly. Ne pas sucrer.

Distillerie Puyjalon, Liqueur, Rubis Nordique

★★★★ - 36,75 $ - Code SAQ 14682663 (500 ml) – 23 % - Préparé au Québec

Une autre savoureuse liqueur peu chargée en alcool. Elle est élaborée par la distillerie Puyjalon, située à Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. Elle est faite à partir de sirop d’airelle, un petit fruit rouge amer que l’on cueille depuis toujours dans la région. Proche parent de la canneberge, les Innus l’appellent ushatshiminan, ou « rubis nordique ». On y ajoute une base d’alcool, le gin Betchwan de la distillerie, et une infusion de myrique baumier. Légèrement amère et peu sucrée, c’est un délice sur glace.

RUBIS SPRITZ

1⁄2 oz de gin

1 oz de Rubis nordique

Prosecco

Soda

Verser tous les ingrédients dans l’ordre dans un verre à vin rempli de glace. Rallonger avec le prosecco, puis le soda. Garnir avec des airelles et du thym.

Distillerie de Montréal Rosemont, Liqueur, Sureau

★★★ - 37,00 $ - Code SAQ 14703604 – 23,5 % - Préparé au Québec

Encore un excellent alcool élaboré par Lilian Wolfelsberger, le grand druide derrière tous les produits de la Distillerie de Montréal. Cette fois, c’est le sureau qui est très répandu au Québec. Parfait pour ajouter de la saveur à vos gin-tonics ou à vos sangrias.

BEACH SIDE

2 oz de Sureau de Montréal

1 oz de jus d’ananas

1 oz de jus de lime

On verse les ingrédients dans un verre à vin dans lequel on préalablement ajouté de la glace, puis on complète avec du soda.

Distillerie des 3 Lacs, Liqueur, Limoncello

★★★1/2 - 33,75 $ - Code SAQ 14775704 - 28 % - Embouteillé au Québec

Après avoir lancé les excellents gins aromatisés (citron/tournesol, pamplemousse/romarin, lime/basilic), la distillerie des 3 Lacs, située à Valleyfield (ceinturée par les lacs Saint-François, des Deux Montagnes et Saint-Louis), nous propose une inspiration italienne : le limoncello. Il est obtenu par l’infusion, pendant une semaine, de zeste de citron biologique pelé à la main à la distillerie. Des parfums accrocheurs de citron, de mandarine, de cédrat avec une légère touche de vanille. Superbe équilibre entre le sucré, l’amertume et l’acidité.

TOSCAN AUX POIRES

11⁄2 oz de vodka

3⁄4 oz de limoncello

3⁄4 de soda au gingembre

1⁄2 de sirop simple

1 oz de jus d’orange

Feuilles de menthe

Poires séchées

Givrer un verre old-fashioned avec du sucre (mouiller le pourtour avec un quartier d’orange puis tremper dans un petit plat avec du sucre). Au shaker, agiter vigoureusement les ingrédients. Verser dans le verre rempli de glace. Garnir de feuilles de menthe et de poires séchées.

O’Dwyer, Boisson à la crème, Pudding Stone

★★★1/2 - 34 $ - Code SAQ 14393896 (700 ml) – 17 %

Pudding Stone est le nom de la plus haute montagne à proximité de Gaspé. Un choix bien avisé pour cette boisson à la crème, qui marie les doux effluves du lactaire érable, un champignon, à ceux du cacao et du café. Dans le top trois des meilleures crèmes alcoolisées du Québec.

SAMEDI DOUILLET

2 oz de Pudding Stone

4 oz de thé chaï très concentré

1 cuillère à thé de sirop d’érable

1 petit bâton de cannelle

Dans une tasse à café au lait, faire infuser deux sachets de thé chaï dans de l’eau bouillante pendant cinq minutes, ajouter la boisson à la crème et le sirop d’érable et décorer d’un bâton de cannelle.

Menaud, Liqueur de Camerise

★★★★ - 49 $ - Code SAQ 14620526 – 25 % - Origine Québec

Si vous aimez les arômes de sapinage et le petit goût salin du gin Menaud produit à Charlevoix, vous aimerez cette liqueur de camerise, dont le style rappelle un peu la liqueur anglaise sloe gin. Juste assez sucré, mais pas trop, avec des notes de camerise qui persistent en finale.

GARNET HAZE

1 oz de liqueur de camerise Menaud

1 oz de vodka Menaud

1 oz de jus de canneberge non sucré

Verser tous les ingrédients dans un shaker. Remuer vigoureusement, filtrer et servir dans un grand verre à martini.

Entre Pierre & Terre, Liqueur de Poire

★★★★ - 33,75 $ - Code SAQ 14810469 (500 ml) - 23 % – Préparé au Québec

Wow ! Toutes les liqueurs de fruits ne se valent pas, mais fort de sa longue expérience, Loïc Chenut parvient ici à extraire l’essence de la poire, depuis ses parfums élégants et affriolants jusqu’à sa rondeur doublée d’une acidité suave. Un autre coup de maître pour cette microcidrerie et distillerie située à Hinchinbrooke, en Montérégie. À savourer sur glace ou en cocktail.

LE POIRÉ REMONTÉ

2 oz de liqueur de poire

1 oz de bourbon

Jus d’un demi-citron

1⁄4 cuillère à thé de gingembre frais râpé

1 cuillère à thé de sirop d’érable

Soda au gingembre, au goût

Dans un verre highball, verser tous les ingrédients, sauf le soda au gingembre ; mélanger avec une cuillère à cocktail. Ajouter quelques glaçons et compléter de soda au gingembre.

Distillerie du Fjord, Liqueur, Lily

★★1/2 - 35,50 $ - Code SAQ 14128777 – 25 % - Préparé au Québec

Le thé du Labrador n’est pas la plus aromatique des plantes de la forêt boréale, mais en infusion, on peut y déceler de fines notes végétales, à mi-chemin entre la menthe et l’eucalyptus. Les effluves de menthe fraîche qu’on retrouve dans cette liqueur rappellent d’ailleurs les bonbons à la menthe.

NUNA

1 oz de Liqueur Thé du Labrador

1 oz d’Acerum brun

Feuilles de menthe fraîche

Déposer quelques glaçons dans un verre old-fashioned, ajouter tous les ingrédients et remuer à l’aide d’une cuillère. Garnir de feuilles de thé du Labrador ou de menthe fraîche.

Distillerie BluePearl, Boisson à la crème, Aléa Végane crème brûlée

★★★1/2 - 35 $ - Code SAQ 14736828 (700 ml) – 17 % - Préparé au Québec

La distillerie BluePearl ne cesse d’innover. Il y a quelques mois, l’entreprise du quartier Hochelaga, à Montréal, mettait en vente deux crèmes alcoolisées : une issue de petit-lait et une crème végétalienne, à base de soja et de noix de coco. Toutes deux sont aromatisées au café de la brûlerie Pista. Deux friandises liquides à déguster à la fin du repas.

MARTINI CRÉMEUX À L’ÉRABLE

2 oz d’Aléa Végane

1 oz de Sortilège whisky à l’érable

Glaçons

Cacao

Verser tous les ingrédients dans un shaker, sauf le cacao ; agiter vigoureusement. Filtrer et verser le contenu du shaker dans un verre à martini. Garnir de cacao en poudre et d’un grain de café.

Breuvages Trybec, Liqueur, Gigi L’amaretto

★★1/2 - 32 $ - Code SAQ 14810531 – 26 % – Embouteillé au Québec

Comment ne pas aimer le goût vintage de l’amaretto avec sa douceur et ses saveurs de pâte d’amande et de caramel ? Embouteillée au Québec, Gigi est un exemple classique de cette liqueur italienne à saveur d’amande. À déguster sur glace ou dans un cocktail aigre-doux.

AMARETTO PICANTE SOUR

1 oz de Gigi l’amaretto

1 oz de vodka Spécial Piments (Pied de Cochon)

1 blanc d’œuf (pour l’émulsion)

Le jus d’un demi-citron

1 tranche de citron

Verser tous les ingrédients dans un shaker, sauf les glaçons. Remuer vigoureusement jusqu’à ce que le blanc d’œuf crée une mousse dense. Ajouter les glaçons et remuer à nouveau. Servir dans une coupe à champagne ou un verre à martini, décorer d’une tranche de citron.

LES BRANDYS, LES WHISKYS ET LES RHUMS

Rosemont, Rhum ambré, Ananas

★★★ - 39,75 $ - Code SAQ 14810602 – 40 % - Préparé au Québec

Lilian Wolfelsberger, bouilleur de père en fils depuis des générations, est le maître d’œuvre des excellents alcools de cette distillerie, fondée en 2013 et installée dans le quartier Rosemont, à Montréal. Il nous offre ici un rhum exotique, élaboré à partir d’une macération d’ananas du Costa Rica, auquel il ajoute un soupçon de caramel maison et de la matricaire odorante, une plante indigène québécoise qui sent... l’ananas ! C’est riche, ample et caressant avec des notes de fruits confits et de mélasse.

ESCAPE MULE

2 oz de rhum à l’ananas

3⁄4 oz de crème de noix de coco

1 oz de jus de lime

Dans un shaker, verser les ingrédients. Remuer, puis filtrer en versant dans un verre rempli de glaçons. Allonger avec de la bière de gingembre.

Distillerie de Québec, Rhum ambré, St-Roc Fondation

★★★1/2 - 49,50 $ - Code SAQ 14682647 – 42 % - Préparé au Québec

La devise derrière le travail de Christophe Légasse et David Lévesque, les deux fondateurs qui ont redonné vie à cette distillerie historique de Québec : « L’histoire est dans la bouteille ». Il s’agit ici d’un rhum à base de mélasse de Louisiane et de sucre de canne biologique subissant une double distillation dans un petit alambic à colonnes. Le produit final est un assemblage de rhums ayant séjourné de 14 à 18 mois en fûts de différentes tailles (60, 100 et 200 litres) ayant contenu du bourbon. Pas de sucre ajouté ni de colorant. Des saveurs franches de fruits séchés, de fumée et de caramel.

BLING

1 oz de rhum brun

1 oz de rhum blanc

1 oz de jus d’orange

1 oz de jus de canneberge

1 oz de jus de lime

Une rondelle d’orange

Dans un shaker rempli de glace, verser tous les ingrédients, sauf la rondelle d’orange. Agiter vivement de 8 à 10 secondes. Filtrer au-dessus d’un verre old-fashioned contenant de la glace. Garnir d’une rondelle d’orange.

Michel Jodoin, Brandy de Pomme, L’Heure de Mettre la Pomme à Off

★★★1/2 - 47 $ - Code SAQ 577601 (700 ml) – 40 % - Origine Québec

Si vous êtes amateur de calvados, vous allez adorer ce brandy de pomme élaboré par la célèbre cidrerie Michel Jodoin. Fermenté et distillé dans un alambic à colonnes, il est vieilli 3 ans en fût de chêne américain avant d’être mis en bouteille. Riche et élégant avec des notes de pommes au caramel, de fumée et une touche de moka, il laisse une longue finale enveloppante.

LE SAINT-JULIEN

2 oz de brandy de pomme

1 oz de crème de cassis

Cidre brut

Dans un verre à cocktail, versez la crème de cassis et le brandy de pomme. Ajouter de la glace et allonger avec le cidre.

Distillerie du 29 octobre, Brandy, Grappin

★★★1/2 - 49,75 $ - Code SAQ 14210931 – 42 % - Préparé au Québec

Originaires de Drummondville, Davy Hay Gallant et ses partenaires Martin Ruel et Julie Chapdelaine ont fondé le 29 octobre 2019 la Distillerie du... 29 octobre ! Soulignons aussi que Davy Gallant était le talentueux maître distillateur à la Distillerie NOROI. Il nous propose ici un brandy inspiré de la grappa. Il est d’ailleurs obtenu à partir de la distillation de marc de raisins biologiques. Très légèrement ambré, c’est un produit aux parfums accrocheurs de figue, de pomme et de miel. C’est délicat et agréable en bouche avec une finale de bonne puissance.

SOUR D’OCTOBRE

11⁄2 oz de Grappin

1⁄4 oz de sirop de cassis

3⁄4 oz de jus de citron

3⁄4 oz de blanc d’œuf

10 raisins écrasés

Dans un shaker, écraser les raisins. Verser ensuite tous les ingrédients. Ajouter de la glace puis agiter vigoureusement. Double-filtrer dans une coupette rafraîchie à l’aide d’une passoire fine. Décorer avec une tranche de raisin rouge.

Distillerie de La Chaufferie, Whisky Rye, Sugar Shack

★★★1/2 - 49,75 $ - Code SAQ 14348163 – 40 % - Origine Québec

Située dans l’ancienne chaufferie de la société Imperial Tobacco de Granby, cette distillerie se démarque par sa production dite du « grain au verre ». Elle propose ici un jeune whisky (9 mois) élaboré dans l’esprit moonshine, produit à partir de seigle biologique d’ici et de sirop d’érable du Québec. Le résultat est fort réussi, le sirop d’érable bien intégré permettant de goûter le whisky sans que l’ensemble paraisse sucré. Notes de caramel grillé et une touche végétale. Parfait pour votre prochaine visite à la cabane à sucre.

LE SUGAR MENTHE

11⁄2 oz de whisky Sugar Shack

2 oz de sirop de menthe

Jus de 11⁄2 lime fraîchement pressée

Mettre tous les ingrédients dans un shaker, ajouter des glaçons et agiter environ 10 secondes. Filtrer le tout à l’aide d’une passoire. Servir avec une tranche de lime et une tête de menthe.

O’Dwyer Distillerie, Whisky, St.Pierre Version Rauchbier Single Malt

★★★★ - 59,75 $ - Code SAQ 14014286 – 43 % - Origine Québec

Cette distillerie de Gaspésie s’est fait connaître par son gin aux champignons sauvages « Radoune ». Le St-Pierre est le surnom donné durant la prohibition au whisky blanc (non vieilli) qui venait de l’île de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui servait alors d’entrepôt aux contrebandiers. Il est élaboré dans un esprit moonshine avec du seigle et de l’orge locaux en suivant les règles « Rauchbier » : les céréales de l’assemblage ont été séchées au feu de bois. Robe limpide. Nuancé et précis avec des flaveurs de gomme de pin, de gingembre, de fenouil et de pain grillé. C’est complexe, ample et long.

MOONSHINE SOUR

1 1⁄2 oz de whisky moonshine

1 oz de jus de citron frais

1⁄2 oz de sirop simple

1 blanc d’œuf

Amer angostura

Dans un shaker, mélanger vigoureusement les ingrédients. Ajouter la glace, puis secouer de nouveau. Filtrer et verser dans un verre. Ajouter une ou deux gouttes d’angostura (au goût).

BluePearl Distillerie, Rhum aromatisé, Acolytes

★★★ - 44,75 $ - Code SAQ 14905628 – 35 % - Embouteillé au Québec

Située à Montréal dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, la distillerie BluePearl a été fondée par Michel Olivier Girard (connu pour ses fameuses publicités d’une chaîne de restauration rapide) en collaboration avec deux autres complices. C’est un rhum aromatisé à la racinette (qu’on utilise notamment pour faire la fameuse root beer dudit restaurant rapide). Il en ressort un nez mentholé avec des notes de camphre et d’écorce d’orange. Ample, riche et plus léger en alcool, il est très agréable à boire. En plus, la bouteille est très jolie.

L’ACOLYTE

11⁄2 oz de rhum

1 oz de jus de lime frais

Soda gingembre

Feuille de menthe

Dans un verre old-fashioned avec des glaçons, ajouter et mélanger le rhum et le jus de lime. Allonger avec le soda gingembre et ajoutez les feuilles de menthe.

Distillerie du St. Laurent, Whisky canadien, Rye 3 Ans

★★★★ - 55,25 $ – Code SAQ 14879520 – 43 % – Origine Québec

Cette distillerie de Rimouski travaille à mettre en valeur les ingrédients du Bas-du-Fleuve. Ce whisky est issu de seigle (80 %) et d’orge malté de la région, fermenté sur grain, distillé deux fois puis élevé pendant trois ans en fût de chêne. L’apport boisé est présent, mais ne masque pas l’essence du seigle, dont les saveurs sont ponctuées de poire et d’épices. Bon sur glace et en cocktail.

RYE OLD-FASHIONED

2 oz de whisky rye

1 cuillère à thé de sucre brun

1 cuillère à table d’eau chaude

2 gouttes d’angostura

Écorce d’une orange

Zeste de citron

Verser le sucre et l’eau dans un shaker ; remuer jusqu’à dilution complète du sucre, ajouter le rye, l’angostura. Remuer, puis ajouter quelques glaçons. Verser le tout dans un verre old-fashioned dont vous aurez préalablement frotté l’intérieur avec l’écorce d’orange. Décorer d’un zeste de citron.

Distillerie du 29 octobre, Brandy de prune, Sliv

★★★ - 49,75 $ - Code SAQ 14210949 – 42 % – Préparé au Québec

La slivovitz est une eau-de-vie de prune originaire d’Europe de l’Est, dont le taux d’alcool varie habituellement entre 55 % et 80 %. Les associés de cette distillerie de Saint-Hyacinthe ont eu la clémence de ramener le volume de la leur à 42 %. On perçoit ainsi mieux les nuances fruitées de la prune et des noix.

SLIV SURETTE

11⁄2 oz de brandy de prune Sliv

3⁄4 oz de jus de citron

3⁄4 oz de sirop d’érable

1 blanc d’œuf (ou aquafaba), pour l’émulsion

1 goutte d’angostura

Remuer d’abord tous les ingrédients, ajouter une poignée de glaçons, puis remuer de nouveau. Filtrer et servir dans un verre à cocktail préalablement refroidi. Garnir de quelques gouttes d’angostura.

LES VODKAS

Les Subversifs, Vodka, Redoux

★★★1/2 - 43,75 $ - Code SAQ 14758710 – 40 % - Embouteillé au Québec

La technique de l’osmose inversée permet de concentrer la sève d’érable en retirant une partie de son volume d’eau. Ajoutée à de l’alcool de grains neutre, cette eau d’origine végétale donne naissance à une vodka plutôt distinctive, tant par son onctuosité que par ses accents subtils de vanille.

VERT PRINTEMPS

11⁄2 oz de vodka Redoux

1⁄2 oz de chartreuse verte

1 cuillère à thé de boisson concentrée de fleur de sureau

1⁄2 oz de jus de lime

Mélanger vigoureusement tous les ingrédients dans un shaker. Filtrer et servir dans un verre à martini.

Spiritueux St-Lucifer, Vodka, Dirty Devil

★★★ - 43,50 $ - Code SAQ 13890217 – 42 % - Embouteillé au Québec

Une vodka haut de gamme élaborée à partir de maïs canadien par Spiritueux Lucifer, à Morin-Heights, dans les Laurentides. Elle se distingue par son procédé de fabrication impliquant une eau hyperoxygénée, une méthode brevetée qui permettrait d’obtenir une eau contenant cinq fois plus d’oxygène que l’eau ordinaire. Distillée cinq fois et filtrée à trois reprises, elle se présente avec une limpidité cristalline. Assez onctueuse et chaleureuse en bouche, elle laisse un agréable goût d’amande en finale.

MOSCOW MULE À LA GRENADE

11⁄2 oz de vodka

11⁄2 oz de jus de grenade

1⁄2 oz de jus de lime frais

21⁄2 oz de bière de gingembre

Verser la vodka, le jus de grenade et le jus de lime directement dans un verre. Remplir de glaçons. Allonger avec la bière de gingembre et mélanger à l’aide d’une cuillère. Garnir avec des grains de grenade.

Noroi, Vodka aromatisée, Piment fort

★★★ - 44,75 $ - Code SAQ 14703532 – 40 % - Préparé au Québec

Amateurs de piquant, ne manquez pas cette excellente vodka épicée ! Elle est élaborée par la distillerie Noroi, de Saint-Hyacinthe, en collaboration avec le Domaine Britannia Mills. Fabriquée à partir de piments forts scotch bonnet et jonah 7 pots cultivés à Saint-Dominique, elle affiche près de 300 000 unités sur l’échelle de Scoville (pour comparaison, la sauce Tabasco se situe autour de 4000 alors que la purée de piment harissa peut atteindre 60 000). Elle se distingue par sa robe légèrement trouble et un nez de poivron chaud. Puissante et épicée en finale, elle fera des cocktails infernaux !

LES ÉPINES DU FRAMBOISIER

11⁄2 oz de liqueur de framboise

1⁄4 oz de vodka aux piments forts

1⁄2 oz de sirop simple

1 oz de jus de lime frais

3 traits d’émulsifiant ou de blanc d’œuf

Verser tous les ingrédients dans un shaker. Ajouter des glaçons et agiter vigoureusement. Verser directement dans une coupe. Décorer de chocolat noir râpé.

Ubald, Vodka de seigle, Route 363

★★★★ - 45,25 $ - Code SAQ 14905521 – 40 % – Origine Québec

L’une des rares vodkas 100 % locales est produite à Saint-Ubalde, dans le comté de Portneuf, et est issue de seigle cultivé dans les champs qui entourent la distillerie. Tout aussi pure, fine et onctueuse que la vodka de patate proposée dans notre cahier Dix vodkas du Québec, avec en prime de subtiles notes vanillées qui évoquent l’odeur du foin.

API MARTINI

3 oz de vodka

1 oz de Vert de Miel (vermouth de miel) de Desrochers

Mélanger vigoureusement tous les ingrédients dans un shaker. Filtrer et servir dans un verre à martini avec une branche de thym (ou d’une pousse de sapin, pour une touche boréale).

Cidrerie Autour de la pomme, Vodka, Nanuk

★★★★ - 45,00 $ - en vente à la cidrerie – 42 % - Origine Québec

C’est la première et la seule vodka élaborée uniquement à partir de pommes. Elles proviennent d’un verger entretenu le plus naturellement possible. L’eau, quant à elle, est puisée à même une source du mont Shefford et se distingue par sa grande pureté. Le produit final est obtenu à la suite d’une quadruple distillation en alambic à colonnes. On est charmé par sa texture douce, presque onctueuse. Elle laisse une fine impression fruitée en finale. Un produit d’artisan pour le moment uniquement en vente à la cidrerie.

KAMIKAZE

1 oz de vodka.

1 oz de triple sec

1 oz de jus de lime

Verser les ingrédients dans un verre avec de la glace. Mélanger et servir immédiatement.

LES EAUX-DE-VIE D’ÉRABLE

O’Dwyer Distillerie, Eau-de-vie d’érable, #20 Acerum

★★★★1/2 - 65,50 $ - Code SAQ 14510319 (700 ml) – 43 % - Origine Québec

Michael Brand et Frédéric Jacques ont fait naître la Micro-Distillerie O’Dwyer en février 2016, à Gaspé, et depuis, les projets ne cessent de se multiplier. La qualité d’ensemble est impressionnante et tous les alcools dégustés pour ce dossier auraient mérité une place dans ces pages. Leur acerum #20, du nom d’un bateau de pêche du milieu du XXe siècle, le dernier de 50 à exister, est une distillation de l’alcool issu de la fermentation de la sève d’érable concentrée, absolument délicieux. Des notes de réglisse, de réduit d’érable, de caramel et d’épices douces. Un produit unique de chez nous dans une classe à part. Servir frais (10 °C).

NEGRONI DU PRINTEMPS

11⁄2 oz d’acerum

1 oz de vermouth blanc

1⁄2 oz de Cocchi Americano Bianco

Zeste de citron

Remplir de glace votre coupette et ajouter tous les ingrédients. Mélanger à la cuillère. Décorer d’un zeste de citron.

Distillerie Shefford, Eau-de-vie d’érable, Acerum Brun

★★★1/2 - 53,75 $ - Code SAQ 13489503 (500 ml) – 23 % – Origine Québec

Le nom acerum est une marque de certification enregistrée. Cette eau-de-vie d’érable du Québec est en attente d’une indication géographique protégée. L’acerum brun de la distillerie Shefford, élaboré dans les Cantons-de-l’Est, est ample, onctueux et relevé d’arômes complexes d’écorce d’orange et d’épices douces.

GROG À L’ACERUM

5 oz d’eau bouillante

1 oz de sirop d’érable

1 oz d’acerum brun

Servir chaud dans votre tasse préférée. Garnir d’un zeste de citron.

Distillerie Témiscouata, Eau-de-vie d’érable, Acerum

★★★ - 57,50 $ - Code SAQ 14949090 – (500 ml) – Origine Québec

Cette distillerie située à Auclair, dans le Bas-Saint-Laurent, est née du regroupement d’une quarantaine de producteurs acéricoles, qui valorisent ainsi leur sirop d’érable de fin de saison. Au premier nez, leur acerum évoque un peu le rhum blanc avec ses notes fruitées et herbacées. Une eau-de-vie originale, à servir comme un mojito.

ACERITO

2 oz d’acerum

10 feuilles de menthe fraîche

1 cuillère à table de sucre

Jus d’une lime

3-4 gouttes d’angostura

Club soba

Dans un mortier, mélanger à l’aide d’un pilon la menthe et le sucre. Remplir un verre highball de glaçons, ajouter le jus de lime, la menthe sucrée et le club soda, mélanger le tout à l’aide d’une longue cuillère à cocktail.

AUTRES

Comont, Spiritueux d’Agave

★★★★ - 54,50 $ - Code SAQ 14676001 – 40 % - Préparé au Québec

Cette distillerie installée à Bedford, dans les Cantons-de-l’Est, s’est rapidement démarquée pour devenir l’une des meilleures au Québec. On doit la qualité de sa production au savoir-faire de Samuel Gaudette, qui œuvre dans le domaine depuis plusieurs années. Que vous aimiez ou non la tequila, vous allez tomber sous le charme de cet alcool fermenté et distillé au Québec à partir d’agave bleu, que Comont importe directement d’un producteur de la région de Jalisco, au Mexique. C’est rond, tout en délicatesse et bien parfumé. Un produit exotique bien de chez nous !

PALOMA

2 oz de jus de pamplemousse rose

11⁄2 oz de spiritueux d’Agave

1⁄2 oz de jus de lime

1⁄2 oz de sirop simple

4 oz de soda citron-lime (7 up)

Dans un verre à whisky, verser les glaçons. Ajouter tous les ingrédients, sauf la boisson gazeuse. Ajouter une pincée de fleur de sel. Remuer. Compléter avec la boisson gazeuse.

Absintherie des Cantons, Aquavit, Belle-Isle

★★★1/2 - 38,50 $ - Code SAQ 13533295 – 40 % – Préparé au Québec

L’aquavit (ou akvavit) est une eau-de-vie d’origine scandinave, traditionnellement aromatisée de carvi. La distillerie des Cantons apporte une touche singulière à la recette en y ajoutant une délicate pointe d’aneth. Un très bel exemple d’aquavit.

J’AIME TA BETTE

2 oz d’aquavit

1 oz de jus de betterave

1⁄2 oz de jus de citron

4-5 glaçons

1 oz de ginger-beer

Le duo classique carvi-betterave s’invite dans ce cocktail d’inspiration scandinave. Verser les 4 premiers ingrédients dans un shaker, remuer énergiquement. Verser le tout dans un verre old-fashioned ; compléter avec du ginger-beer.

Absintherie des Cantons, Absinthe, Fleur Bleue Single Cask

★★★★1/2 - 88 $ - Code SAQ 14905396 (500 ml) – 54 % – Préparé au Québec

L’histoire de l’absinthe est une montagne russe. Vénérée, puis diabolisée, la « fée verte » connaît un regain de popularité depuis une dizaine d’années. Jean-Philippe Doyon en a fait sa spécialité et veille sur l’une des plus importantes plantations d’absinthe au Canada. La texture de cette cuvée spéciale est nourrie par un élevage en fût de rhum agricole de Panama, d’où sa couleur ambrée et ses notes épicées. Un spiritueux d’exception, dont la fin de bouche semble éternelle. À déguster pur, sans glaçon.

LE RITUEL DE L’ABSINTHE

2 oz d’absinthe

1 cube de sucre

1 petit pichet d’eau froide

Placer le morceau de sucre sur une cuillère plate perforée reposant sur les bords d’un verre d’absinthe. Verser l’eau glacée très lentement sur le sucre qui se dissoudra peu à peu.