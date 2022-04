Le Pentagone annonce jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine

Le Pentagone va fournir jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine, a annoncé le porte-parole du ministère américain de la Défense dans un communiqué vendredi.

«Les États-Unis ont désormais engagé plus de 2,3 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis la prise de fonction de l'administration Biden, dont plus de 1,6 milliard d'aide militaire depuis l'invasion non provoquée et préméditée de la part de la Russie», a précisé John Kirby.

Le nouveau paquet d'aide comprend des systèmes de missiles guidés par laser, des drones «kamikazes» Switchblade, ainsi que des drones légers de type Puma.

«Cette décision souligne l'engagement sans faille des États-Unis envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, en soutien à sa campagne héroïque pour repousser la guerre décidée par la Russie», a souligné le porte-parole John Kirby dans son communiqué.

Le président américain Joe Biden avait discuté mercredi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de capacités militaires «supplémentaires» nécessaires pour aider l'armée ukrainienne à «défendre son pays», selon la Maison-Blanche.

Les deux hommes avaient, lors d'un appel de 55 minutes, «évoqué la manière dont les États-Unis travaillent jour et nuit pour répondre aux principales demandes faites par l'Ukraine en matière d'aide sécuritaire», précisait un communiqué de l'exécutif américain.