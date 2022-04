Le poupon de 12 jours toujours aux soins intensifs

Le petit garçon de 12 jours, qui pourrait avoir été secoué par son père à Sherbrooke, est toujours dans un état grave aux soins intensifs de l’hôpital Fleurimont (CHUS), en Estrie.

Son géniteur de 28 ans a été accusé jeudi de voies de fait graves. Même s’il n’a pas d’antécédents judiciaires, la Couronne s’oppose à sa remise en liberté.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre dans cette cause, frappée d’une ordonnance de non-publication afin de protéger l’identité de la petite victime présumée et de ses proches, le signalement aurait été fait en soirée mercredi par l’équipe multidisciplinaire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et la Direction de la protection de la jeunesse.

Selon l’acte d’accusation, les faits reprochés seraient survenus entre les journées de vendredi et mardi.

La poursuite n’a pas voulu préciser à quand remonte l’hospitalisation de l’enfant.

Les enquêteurs et la procureure aux poursuites criminelles demeurent en étroite communication avec les médecins qui s’occupent du poupon.

D’autres accusations pourraient être portées à l’endroit du père, si le petit garçon succombe à ses blessures.