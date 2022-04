L’Océanic dispute un programme double contre sa bête noire

RIMOUSKI-Fort d’une séquence de six victoires consécutives, l’Océanic de Rimouski se prépare à disputer un programme double face au Drakkar samedi et dimanche à Baie-Comeau, l’une des rares équipes contre qui la troupe de Serge Beausoleil a une fiche négative cette saison.

Le Drakkar a gagné quatre des six parties entre les deux rivaux jusqu’à présent, dont les deux derniers à Rimouski les 3 et 4 mars derniers. « C’est une équipe qui joue de la bonne façon et qui bataille pour une place en séries. La dernière fois que nous sommes venus à Baie-Comeau pour un programme double, nous sommes repartis bredouilles. Ils ont de gros défenseurs qui protègent très bien l’enclave. C’est difficile de s’approcher de leurs gardiens qui sont tous les deux excellents. Olivier Adam est actuellement sur une bonne séquence. Leur premier trio formé de Gaucher, Corbeil et Fortin est très dangereux », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, rejoint vendredi matin à bord de l’autobus amenant l’équipe à Baie-Comeau au lendemain d’une belle victoire de 5-2 à Chicoutimi.

Encore moins de 20 lancers

Jeudi face aux Sags, l’Océanic a encore une fois accordé moins de 20 tirs à l’équipe adverse, et tout cela sans pratiquer la fameuse trappe. « Le crédit revient aux joueurs, oui aux défenseurs, mais aussi aux attaquants qui se replient de belle façon. Quand je vois des gars revenir et enlever la rondelle à l’adversaire alors qu’on mène 4-0, je ne peux qu’être satisfait. En jouant de cette façon, on facilite la vie à nos gardiens de but qui fo0nt tous les deux très bien », a commenté le pilote de l’Océanic.

L’autre aspect qui plait à l’entraîneur, c’est que l’offensive vient de tous les trios. Jeudi, les cinq buts appartiennent à cinq joueurs différents et 10 joueurs ont récolté un point. Dans ce contexte, Serge Beausoleil peut utiliser tout son banc. « Nos joueurs de 4e trio ont fait 12 ou 13 présences. Le temps de glace est bien réparti. Aucun attaquant n’a joué 20 minutes et seulement deux défenseurs (Brunet et Gauthier) et encore là on parle de 22-23 minutes et non de 28-30 », a souligné le coach.

Hamrla devant le filet

C’est Patrik Hamrla qui sera devant le filet samedi pour le premier match face au Drakkar. Lui et Gabriel Robert font très bien depuis quelques semaines si bien qu’un système d’alternance est en place. Choix de 3e ronde des Hurricanes de la Caroline en 2021, Hamrla connaît présentement ses meilleurs moments après une période d’acclimatation plus difficile.

Blessé depuis le 6 février, l’attaquant Alexandre Lefebvre devrait effectuer un retour au jeu en fin de semaine. L’autre blessé, Alex Drover, se rapproche également d’un retour, mais il n’a pas accompagné ses coéquipiers pour ce voyage.