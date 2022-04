Marchand «cède à la pression populaire» et range ses espadrilles

Le maire de Québec, Bruno Marchand, réputé pour ses souliers de course colorés, a annoncé vendredi qu’il troquerait dorénavant ses espadrilles pour des souliers noirs conventionnels en cuir afin de respecter le code vestimentaire des élus.

• À lire aussi: Un grand rassemblement pro-tramway mardi prochain

• À lire aussi: Consultation publique sur le tramway: 69 % des participants en faveur de la rue partagée

«C’est avec une grande déception que je cède aux pressions populaires», a-t-il partagé sur sa page Facebook, suscitant de nombreuses réactions d’internautes incrédules.

«Après 4 mois à l’hôtel de ville, j’ai reçu des centaines de courriels, remarques et commentaires concernant mes souliers de course. Bien que ceux-ci reflètent le plus ma personnalité et mon style de gestion, j’ai décidé de les accrocher pour me conformer aux attentes des citoyens face à l’allure qu’ils souhaitent voir d’un maire», a-t-il poursuivi, regrettant visiblement de devoir rentrer dans le moule de l’élu traditionnel.

Éviter une «diversion»

La mine déconfite sur sa photo, Bruno Marchand ajoute qu’il souhaite que son travail soit «reconnu pour ce qu’il est, sans diversion». Il a donc choisi, à regret, de ranger ses espadrilles orange, bleues, jaunes ou rouges, qui étaient pourtant devenues sa marque de commerce depuis son élection à la mairie.

«Merci à tous ceux qui m’ont encouragé à afficher mes couleurs. Malheureusement je me conformerai dorénavant au décorum attendu des figures politiques», a-t-il conclu, visiblement résigné.

Pour ceux qui n’auraient pas encore compris qu’il s’agit d’un poisson d’avril, Le Journal vous invite amicalement à regarder la date sur le calendrier...

Une ville «zéro neige» l’an prochain

Son confrère Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif, avait quant à lui annoncé sur les réseaux sociaux un peu plus tôt que la Ville de Québec deviendra une ville « zéro neige » pour l’hiver 2022-2023.

«Les averses de neige ne seront plus tolérées sur son territoire», avait-il rédigé, fier d’avoir réussi à convaincre Dame Nature de réduire ses précipitations de 50 % l’an prochain. Quant à l’autre 50 %, M. Lachance a prévu recourir à une armée de drones équipés de séchoirs, lesquels seront en mesure «d’intercepter chaque flocon avec qu’il n’atteigne le sol».