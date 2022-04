Ottawa offre 5 millions $ pour prévenir la violence armée à Montréal

Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi l’investissement de 5 millions $ pour prévenir la violence armée à Montréal.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a mentionné ce nouveau soutien fédéral pour quatre projets de la région montréalaise dans les locaux de la Fondation pour enfants Trevor Williams, qui a reçu 713 060 $ pour son programme «Trevor Williams Champions of Crime Prevention».

«La meilleure façon de protéger nos communautés de la violence liée aux armes à feu et d’autres comportements criminels est de l’arrêter avant qu’elle ne commence. Les quatre projets annoncés aujourd’hui font exactement ça: aider les jeunes à se préparer pour une vie réussie», a souligné le ministre par voie de communiqué.

Le projet «Trevor Williams Champions of Crime Prevention» offre des services de soutien aux jeunes âgés de 6 à 25 ans à Montréal. Qu'il s'agisse de les aider à acquérir des compétences qui mèneront à des possibilités d'éducation et d'emploi ou de fournir des soins de santé mentale, l’organisme prévoit aider 700 jeunes avec cette initiative.

«L’annonce d’aujourd’hui permet à la Fondation d’offrir de nouveaux outils et d’améliorer les soutiens offerts pour détourner les jeunes des gangs et du crime. Depuis 30 ans, Trevor Williams investit dans les personnes vulnérables pour les aider à réussir à l’école, sur le terrain de basketball et dans la vie», a partagé le député de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, Marc Garneau.

Les projets «Goût de Vivre» de la Maison d’Haïti, «Transport(e)» de Cactus Montréal et la «Stratégie pour la sécurité, l’appartenance et le bien-être des peuples autochtones vivant dans la région du grand Montréal» du Réseau de la communauté autochtone à Montréal recevront également du financement du gouvernement fédéral.