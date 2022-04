Outil pour intervenir dans le rôle crucial de la personne aidée

Me mettant à jour dans mes lectures du « Journal de Montréal », je viens de tomber sur la lettre du mercredi 19 janvier signée par Yvon Bureau, un travailleur social qui parle du rôle crucial joué par la « personne aidée », dans le cadre de l’échange entre une personne aidée et une personne aidante.

Rôle important à mon sens s’il en est un, pour le bon déroulement de tout ce qui peut arriver lors du phénomène de « vieillissement » de quelqu’un. Mais il faut le prévoir ce vieillissement, le voir comme une sorte de biographie ou de testament, même si ce n’est pas donné à tout le monde de se projeter aussi loin dans l’avenir.

J’avoue que Monsieur Bureau a bien mis en lumière les tenants et aboutissants de la procédure, à savoir que l’aidé est le premier acteur de son sort. Pour prendre mon exemple personnel, à ma deuxième chimio, je me suis rendu compte que n’ayant à ce moment-là plus aucun goût de quoi que ce soit, je n’étais pas d’un grand secours pour mon entourage. Loin de leur faciliter la tâche, au contraire, je la leur compliquais.

Or il existe un outil ingénieux que j’ai alors découvert. Un carnet qui pose des questions, grâce auxquelles en y répondant, on devient un véritable livre ouvert pour notre entourage.

Ce livre dont on devient le héros permet aux aidants de savoir nos goûts et nos couleurs, nos dégoûts et nos allergies, notre sensibilité sur divers plans, et comment gérer l’épreuve. Ce questionnaire s’appuie sur l’expérience vécue par une thérapeute avec sa maman qui fut victime d’un AVC et grâce à laquelle elle a intelligemment développé des pistes de partage pour les proches aidants.

C’est un opuscule qui redonne toute sa dignité à l’opération qui se passe entre un aidé et un aidant, en plus de sécuriser chacune des deux parties. Le nom de cet ouvrage est « Carnet de passage, parce que je suis une personne d’importance » a été écrit par Josée Bouchard, et édité à compte d’auteur.

Michel Polo

Merci de ce geste d’une grande empathie à l’endroit de vos semblables qui sont nombreux. Espérons que nos gouvernements le comprendront enfin en leur facilitant enfin la tâche après autant d’années d’absence de reconnaissance de leur incommensurable apport dans le fonctionnement de notre système de santé. N’eût été des proche-aidants, on ne sait pas comment il tiendrait le coup.