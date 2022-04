Plein air et voyage: 5 nouveaux livres pour s’inspirer et planifier

Randonnées, séjours de camping ou voyage au long cours... Les livres suivants, tous nouveaux de ce printemps, ont de quoi nous inspirer pour nos prochaines aventures - et nous aider à les concrétiser - , qu’elles se déroulent dans la forêt québécoise ou ailleurs dans le monde.

L’an dernier, la journaliste littéraire et amatrice de camping Marie-France Bornais nous offrait le livre Le Québec en camping. Cette année, elle récidive avec Camping 101 - Tout ce que vous devez savoir avant de planter votre tente ou de reculer votre VR, un guide dans lequel elle donne des conseils pour apprivoiser le camping. Elle répond à des questions qui vont de «Quel est le meilleur moment pour réserver?» à «Que faire lorsqu'il n'y a pas de salle de bain?», en plus de proposer diverses listes et astuces.

Sortie le 6 avril 2022. Les Éditions de l’Homme, 26,95 $. Pour l'acheter.

Au bord du fleuve, dans les montagnes, au creux de la forêt boréale: ce livre propose 25 randonnées de deux jours et plus, à découvrir aux quatre coins de la province. Que vous soyez marcheur débutant ou expérimenté, vous y trouverez des conseils pour vous équiper et organiser vos nuitées en sentier, ainsi que des informations sur les régions traversées. Inspirant et pratique, l’ouvrage est signé par la journaliste plein air et voyage Frédérique Sauvée, qui est aussi recherchiste, autrice, conférencière — et passionnée de randonnée au long cours.

Les Éditions de l’Homme, 32,95 $. Pour l'acheter.

Ici, on ne parle pas de plein air au Québec mais plutôt de «voyage lent» dans le monde. Mon année à l’étranger est un hommage au «slow travel»; le récit d’un périple d’un an que le comédien, animateur, chroniqueur, auteur et photographe Jean-Michel Dufaux a fait en 2018–2019. Le livre nous propose une immersion dans son quotidien à Chiang Mai (Thaïlande), Da Nang (Vietnam) et Mazatlan (Mexique). Vous y découvrirez réflexions, moments marquants, escapades, bonnes adresses et photos argentiques et numériques de l’auteur. De l'inspiration pour voyager autrement.

Parfum d’encre, 29,95 $. Pour l'acheter.

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui veulent s’initier à la randonnée ou approfondir sa pratique. Il aborde des sujets de base comme la préparation, l’équipement, l’alimentation ou les blessures ainsi que d’autres thèmes comme la rando avec un enfant ou la rando sans trace. Guide pratique de la rando - Tout pour que ça marche! est écrit par Alexis Nantel, animateur de l’émission Alexis le Randonneur à TVA Sports et chroniqueur plein air à la radio, et Véronique Champagne, amatrice de plein air qui a collaboré à diverses publications, dont le magazine Espaces et le Journal de Montréal.

Sortie le 6 avril 2022. Les Éditions de l’Homme, 29,95 $. Pour l'acheter.

PHOTOS COURTOISIE.

Abondamment illustré, ce guide recense les lieux de pratique du plein air particulièrement exceptionnels du Québec, que ce soit des parcs nationaux, des parcs régionaux, des réserves naturelles, des refuges fauniques ou autres. Vous y trouverez des détails sur les activités qui y sont offertes et les meilleurs moments pour les visiter. Attendez-vous à voyager du Nunavik à Montréal, en passant par les Cantons-de-l’Est et Anticosti.

Collectif d’auteurs. Les Guides Ulysse, 39,95 $. Pour l'acheter.