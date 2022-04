Pour la Maison de Job

Le Club Lions Québec-Nord a remis récemment un chèque de 3000 $ à la Maison de Job de Québec, organisme sans but lucratif dont la mission est de venir en aide aux personnes démunies et qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance (alcool, drogues et médicaments). Elle offre un service de thérapie fermée d’une durée de 30 jours et un service de réinsertion sociale d’une durée de trois à six mois. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Lion Chantal Tremblay, trésorière du Club ; Hélène Coulombe, directrice générale de la Maison de Job et Lion Robert Madore, président du Club Lions Québec-Nord.

Joyeux centenaire

Thérèse Poulin (photo) est née le 1er avril 1922 à Saint-Jean-de-la-Lande (ancienne municipalité du Québec, maintenant Saint-Georges). Elle a cependant habité à Québec pendant de très nombreuses années en y exerçant le métier de coiffeuse. « Mademoiselle Poulin » (elle n’a jamais été mariée) a aussi travaillé à la boutique de cadeaux et souvenirs Rodrigue Bédard du Château Frontenac à une certaine époque. Depuis maintenant près d’un an, elle est de retour dans sa Beauce natale et réside au CHSLD Richard-Busque de Saint-Georges où elle vit une paisible retraite en participant aux activités récréatives du centre et en lisant encore son Journal de Québec. Ses neveux et nièces (ils sont une vingtaine) la considèrent comme une femme exceptionnelle, avec un fort caractère, qui a toujours agi dans la vie pour avoir la conscience en paix. Celle qui n’a jamais eu de voiture adorait la marche et était une excellente cuisinière.

En souvenir

Le 1er avril 1992. Les joueurs de la LNH votent à 560 contre 4 pour rejeter l’offre de contrat des propriétaires et déclenchent une grève pour la première fois dans l’histoire de la ligue. L’autonomie des joueurs, la durée du contrat de travail, les revenus de la vente des cartes de hockey, les bonis des séries éliminatoires, l’arbitrage et la constitution de la ligue sont les points principaux sur lesquels achoppent les pourparlers. La grève n’est que de courte durée puisque le 10 avril, joueurs et les propriétaires s’entendent jusqu’à la fin de la saison 1992-93. Les 30 matchs touchés par la grève seront repris. Sur la photo, le président de l’AJLNH, Bob Goodenow, lors des négociations du contrat de la LNH en 1992.

Anniversaires

Me Louise Cordeau (photo), avocate, présidente du Conseil du statut de la femme depuis le 6 février 2017... Mychel St-Louis, vice-président chez AGC Communications... Scott Stevens, défenseur de la LNH (1982-2004), 58 ans... Marc Coulombe, président et directeur d’usine chez Alex Coulombe ltée, 59 ans... Richard Abel, pianiste populaire, 67 ans... Ali MacGraw, actrice américaine (Love Story) 83 ans... Marcel Amont, chanteur et acteur français, 93 ans.

Disparus

Le 1er avril 2021 : Patrick Juvet (photo), 70 ans, chanteur suisse et star du disco dans les années 70 avec des titres comme « Où sont les femmes ? » et « I love America » ... 2020 : Ellis Marsalis Jr., 85 ans, pianiste et professeur de jazz américain ... 2018 : Steven Bochco, 74 ans, producteur et écrivain de télévision (Hill Street Blues, NYPD Blue) ... 2017 : Ikutaro Kakehashi, 87 ans, japonais fondateur de Roland, marque emblématique de la musique des années 80... 2015 : Cynthia Powell Lennon, 75 ans, première femme de John Lennon... 2015 : La Japonaise Misao Okawa, 117 ans, la doyenne de l’humanité... 2013 : Kildare Dobbs, 89 ans écrivain, éditeur et poète canadien... 2010 : John Forsythe, 92 ans, acteur américain... 2009 : Josée Savard, 51 ans, négociatrice pour les pharmacies Brunet... 1987 : Pierre Thériault, 57 ans, Monsieur Surprise... 1984 : Marvin Gaye, chanteur américain... 1979 : Bruno Coquatrix, 68 ans, impresario et directeur de l’Olympia de Paris... 1965 : Helena Rubinstein, 94 ans, esthéticienne, dirigeante d'entreprise et philanthrope.