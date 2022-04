Pour nourrir les enfants défavorisés à Québec

Pour être en mesure de mieux répondre aux besoins des enfants défavorisés de Québec, Le Pignon Bleu vient de débuter la construction d’une nouvelle cuisine dans le quartier St-Roch, tout près de Lauberivière.

• À lire aussi: Un grand rassemblement pro-tramway mardi prochain

• À lire aussi: Uber s’attaque à l’ensemble de la province

La cuisine actuelle du Pignon Bleu permet de répondre à 70% de la demande, selon Alain Rioux, responsable de la campagne de financement et de la construction de la nouvelle cuisine.

Présentement, l’organisme nourrit 9 000 enfants par jour et il ne suffit pas à la demande, car les installations actuelles ne permettent pas d’en faire plus.

Le projet consiste à remettre à neuf un ancien entrepôt situé sur la rue De Xi’An, au coin de la rue du Pont. L’immeuble de 15 000 pieds carrés sur trois étages abritera la cuisine, l’espace d’accueil des dons pour les familles, ainsi que les bureaux administratifs de l’organisme.

Grâce à la nouvelle infrastructure, Le Pignon Bleu sera en mesure de nourrir 11 000 enfants d’ici la fin de l’année. Les responsables auraient souhaité que la nouvelle cuisine soit prête en septembre 2022, mais cela ne sera pas possible étant donné des délais qui sont hors de leur contrôle.

«Il y a 22 écoles qui auraient besoin de nos services, mais la petite cuisine qu’on a sur la rue Saint-Vallier, avec deux autres cuisines qu’on nous prêtes, on peut desservir 17 écoles sur les 22. Il y a des directeurs d’école et des professeurs qui nous appellent parce que des enfants n’ont rien dans leur boîte à lunch et ils aimeraient avoir nos services, mais malheureusement, on n’est pas capable de répondre parce qu’on n’a pas la capacité de production. C’est la raison pour laquelle on a commencé la construction d’une cuisine qui va être grande comme un gymnase», a indiqué M. Rioux.

«Malheureusement, la demande ne va pas en diminuant depuis trente ans. C’est horrible qu’il y ait 11 000 enfants qui ne mangent pas à leur faim dans notre ville.»

La moitié des jeunes qui reçoivent les services de l’organisme sont des jeunes immigrants, âgés de 6 à 13 ans. Les nouvelles installations pourraient permettre de réparer jusqu’à 20 000 repas par jour, éventuellement.

Campagne de financement

Les travaux ont débuté en mars. Jusqu’à présent, la campagne de financement a permis d’amasser près de 2,5 M$. Il est possible de faire des dons en argent, mais aussi en matériaux de construction et en temps de travail. Le coût total du projet est d’environ 3,5 M$.

«On va y arriver, si ce n’est pas d’ici le prochain mois, c’est d’ici la fin de l’année. On va l’avoir cet argent-là et la cuisine, elle va partir. Il n’y a plus d’enfants à Québec qui ne mangeront plus dans les écoles des quartiers défavorisés», a affirmé M. Rioux qui remercie les donateurs et ses partenaires.

Le Pignon Bleu est aussi reconnu comme une entreprise d’insertion par Emploi-Québec, notamment au niveau de la formation de main-d’œuvre en services alimentaires.

Avec le YMCA, Lauberivière et Le Pignon Bleu, M. Rioux émet le souhait que l’on désigne un jour ce secteur comme la Place de la solidarité.