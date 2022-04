Présidentielle française: Marine Le Pen fait sa campagne « sereine »

« Cette fois-ci, c'est la bonne, les gens en ont marre d'Emmanuel Macron », assure le jeune Nicolas Weber, après avoir fait un selfie avec Marine Le Pen qui sillonne, « sereine », le marché de Haguenau, dans l'est de la France.

« Les gens en ont marre du quinquennat d'Emmanuel Macron et ne se reconnaissent dans aucun des programmes proposés sauf celui de Marine Le Pen », explique le militant de 23 ans, un pin's « Marine présidente » accroché à sa veste.

À huit jours du premier tour, la candidate du parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) poursuit sa campagne de terrain, avec des petits rassemblements, tandis que son principal rival, le président-candidat Emmanuel Macron, accaparé par la guerre en Ukraine, n'en a pas réellement fait et tiendra samedi sa première grande réunion.

« J'espère que vous y arriverez, inch Allah » (si Dieu veut), lance Kamel, un retraité d'origine algérienne, au passage de Marine Le Pen.

Âgé de 72 ans, ne voulant pas donner son nom de famille, il n'a pas les papiers requis pour voter mais il soutient la candidate « pour aider les pauvres », et l'invite à manger un couscous.

« On viendra », lui répond en riant Mme Le Pen.

AFP

« Toxique »

La candidate assure sentir « un espoir » se « lever », alors qu'un sondage cette semaine a réduit l'écart entre elle et M. Macron au second tour, permettant d'envisager de la voir gagnante en tenant compte de la marge d'erreur.

Elle dit attendre « sereinement » le premier tour, et vouloir au second « rassembler l'ensemble des patriotes » contre la politique « profondément toxique » d'Emmanuel Macron.

Entre les étals de fruits et légumes du marché couvert, elle vante une campagne « au plus près des Français », loin des réunions « tape à l'œil » de ses adversaires, son rival d'extrême droite Eric Zemmour devant la Tour Eiffel, ou M. Macron samedi près de Paris.

Pour eux, « l'idée ce n'est pas tant de convaincre que d'essayer d'en mettre plein la vue », cingle-t-elle.

Près d'un fromager, elle assure avoir « affiné » son projet axé sur le pouvoir d'achat et la lutte contre l'immigration et l'islamisme, après l'avoir « frotté à la réalité de ce que (les Français) vivaient ».

Irène Scherrer, vendeuse à la retraite de 67 ans, qui a perdu un fils parachutiste en Afghanistan, « l'admire » parce que « personne ne fait rien pour nous ».

Longs favoris sur les joues, Pascal Schmidtt, 48 ans, tourneur dans la métallurgie, votera finalement pour elle, après avoir hésité avec Eric Zemmour. « Elle a plus de soutiens », dit-il. « Emmanuel Macron, on a vu comment il a travaillé pendant 5 ans, c'est pas fameux ».

AFP

« Ceux qui profitent »

Hilmi Bilgic, 42 ans, vend des fruits et légumes. Il est Français musulman, d'origine turque, et fait un selfie avec Marine Le Pen, entouré de sa soeur et de sa mère, voilées.

Interdire le port du voile dans la rue, comme le propose la candidate, « ça nous dérange un peu », mais il votera comme en 2017 pour elle. « Espérons qu'elle gagne », dit-il, en dénonçant « ceux qui profitent sans rien faire ».

« On n'a rien à perdre avec elle, on travaille et on ne touche aucune allocation », ajoute-t-il, alors que Marine Le Pen veut réserver les aides sociales aux Français.

« Faut que ça bouge », estime Mathieu Heinrich, 31 ans, chef d'une petite entreprise de restauration rapide, venu saluer Marine Le Pen.

La candidate lui déroule ses propositions en faveur des jeunes et du pouvoir d'achat pour « rendre » 150 à 200 euros par mois à chaque foyer. « Elle a de bonnes idées », trouve-t-il, et « elle est redescendue par rapport à la mauvaise image de son père », Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, prédécesseur du RN, qui a multiplié tout au long de sa carrière les déclarations outrancières et condamnations.

À la sortie du marché, une femme en blouson rouge hue la candidate. « Merci madame de votre présence », ironise tout sourire Marine Le Pen.