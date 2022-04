Quand une semaine passe aussi vite qu'une heure!

Du 4 au 8 avril prochain, assistez au retour en présentiel de la Semaine numériQC, le rassemblement annuel des professionnels du numérique à Québec. Le Terminal - Port de Québec accueillera plus de 2500 personnes tout au long de la semaine et abordera des sujets tels que l’intelligence artificielle, le commerce électronique, la culture, la cybersécurité, et plus encore.

Une opportunité idéale pour les professionnels et les passionnés du domaine pour échanger sur des sujets qui touchent le domaine des technologies. Avec un accès pour la Semaine numériQC, revoyez vos conférences préférées, ou celles que vous avez manquées, en rediffusion après l’événement. Vivez un événement où une semaine passe aussi vite qu’une heure!

Détails et billets disponibles au semainenumeriqc.com.