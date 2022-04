Québec investit 22,5M$ dans une usine de recyclage de batteries

Le gouvernement Legault poursuit le développement de sa filière batterie en accordant 22,5 millions de dollars à Recyclage Lithion pour bâtir une usine de broyage de batteries de véhicules électriques.

« Le projet de Recyclage Lithion est un maillon essentiel de notre stratégie batterie. Cet appui contribuera à assurer un approvisionnement local et à poursuivre le développement d’une expertise québécoise sur le recyclage des batteries », a expliqué le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, par communiqué, vendredi matin.

« Nous devons planifier dès maintenant le recyclage des batteries en fin de vie en prévision de l’essor que connaîtra la mobilité électrique au cours des prochaines années», a ajouté Benoit Charette, ministre de l’Environnement.

L’aide de 22,5 millions de Québec comprend une prise de participation de 15 millions de dollars dans le capital-actions et des subventions totalisant 7,5 millions de dollars.

25 000 véhicules

Au total, l’usine pourra traiter jusqu’à 7 500 tonnes de batteries par année, soit l’équivalent de 25 000 véhicules électriques, souligne Québec.

Plus de 160 emplois seront créés, avance le gouvernement québécois.

Ces deux prochaines années, Recyclage Lithion allongera plus de 80 millions de dollars dans la première phase du projet.

Grâce son procédé technologique, l’entreprise estime pouvoir récupérer jusqu’à 95 % des composants de batteries, qui pourront ensuite être réutilisés.

L’entreprise coréenne IMM Investment Global et Fondaction participent au projet. IMM Investment Global a des liens d’affaires avec les fabricants de cathodes et de cellules, LG, Samsung, SKI, Ecopro et POSCO ainsi qu’avec le constructeur Hyundai.