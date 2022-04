Québec nullement préoccupé par la hausse salariale à la Caisse

Le gouvernement caquiste n’est pas préoccupé par l’importante hausse salariale à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en 2021 et préfère regarder la tendance à long terme.

« Il est faux d’affirmer que la rémunération des employés de la Caisse a augmenté de 25 %. Ce n’est pas vrai », a indiqué le bureau du premier ministre par écrit.

Or, comme Le Journal l’a rapporté aujourd’hui dans une chronique de Michel Girard, la rémunération a bel et bien grimpé de 25 % sur un an pour les 1454 employés de la Caisse. Le salaire moyen s’élevait à 350 756 $ par tête l’an passé, soit 69 664 $ de plus qu’en 2020.

Mais Québec croit qu’il plutôt qu’il faut regarder les hausses salariales sur une plus grande période de temps. « En réalité, la rémunération a augmenté de 15,8 % sur 5 ans, donc 3,2 % en moyenne par année », nous a-t-on écrit.

Une rémunération moyenne qui a doublé sur 10 ans

Le Journal a fait des vérifications sur un horizon plus lointain afin de vérifier la tendance. Sur sept ans, la hausse salariale est de 69,3 % (salaire moyen de 207 176 $ en 2014). Encore plus significatif, la rémunération moyenne à la Caisse a presque doublé en 10 ans alors qu’elle était de 176 172 $ en 2011.

Québec croit aussi qu’il faut faire attention à l’année 2020, début de la pandémie, qui fausse les données et avait terni le rendement de l’institution. « La rémunération a baissé en 2020 en raison de la chute des marchés financiers », fait valoir le gouvernement.

Or, si les Bourses mondiales avaient reculé énormément durant plusieurs semaines, notamment en mars 2020, elles avaient terminé l’année en territoire positif.

Aux États-Unis, le S&P 500, la hausse avait été de 16,1 %, au Nasdaq, de 40,8 % et au TSX, de 5,6 %. La Caisse avait toutefois connu un rendement négatif dans son portefeuille immobilier en raison de son exposition aux centres commerciaux, exsangues durant la pandémie.

D’autres ténors caquistes ont aussi pris la défense de la Caisse, rappelant les résultats financiers « record » de l’institution en 2021.

« Le salaire des employés de la Caisse évolue en fonction du rendement, et 2021 fut une année de bonne performance pour la Caisse », a écrit le cabinet du ministre des Finances, Éric Girard, dans une déclaration au Journal.

« Pour attirer le talent, il faut rémunérer selon les conditions de marché. Autant Investissement Québec que la Caisse de dépôt, ce sont deux fleurons québécois qui rayonnent internationalement », a souligné pour sa part le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Le processus d'établissement de la rémunération suit un processus rigoureux lié à la performance, a aussi rappelé la CDPQ dans un courriel.

-Avec la collaboration de Francis Halin