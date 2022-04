Trafic de stupéfiants: six arrestations en Gaspésie

Une importante opération de la Sûreté du Québec (SQ) a mené à l’arrestation de six suspects liés au trafic de stupéfiants en Gaspésie à la suite d’une série de perquisitions, jeudi.

L’enquête visait à démanteler un réseau organisé qui importait des stupéfiants de l’extérieur de la région pour les revendre dans la MRC de la Haute-Gaspésie.

Celle-ci, lancée il y a quelques mois à la suite d’informations obtenues du public, a mené les autorités à fouiller des résidences de La Martre et un immeuble à logements de Sainte-Anne-des-Monts.

Les policiers y ont notamment trouvé 2.2 kg de cocaïne, 12 000 comprimés de métamphétamines, 225 grammes de résine de cannabis et 20 lb de cannabis.

Un total de 15 armes de chasse, neuf arbalètes, une dizaine de véhicules en tout genre, 7000 $ en argent comptant, six cellulaires et du matériel servant au trafic de stupéfiants ont également été saisis.

Nombreuses accusations

Le corps de police provincial a par la suite procédé à l’arrestation de six individus dans cette affaire.

Sébastien Marin et Geneviève Larivière, originaires de La Martre et âgés de 31 ans et de 38 ans, ainsi que Enrico Méthot, un homme de 43 ans de Sainte-Anne-des-Monts, ont comparu devant le tribunal jeudi.

Ils font notamment face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession en vue de trafic, de complot, de recel et de bris d’engagements. Ils sont toujours détenus et reviendront en cour pour leur enquête sur remise en liberté le 4 avril.

Vous avez un scoop à nous transmettre? Vous avez des informations à nous partager à propos de cette histoire? Vous avez un scoop qui pourrait intéresser nos lecteurs? Écrivez-nous à l'adresse jdm-scoop@quebecormedia.com ou appelez-nous directement au 1 800-63SCOOP.

Les noms des trois autres suspects arrêtés n’ont pas encore été divulgués puisqu’ils n’ont pas encore comparu. Ces derniers ont été libérés par voie de sommation.

«L’enquête étant toujours en cours, il n’est pas exclu que d’autres arrestations puissent survenir», a fait savoir la Sûreté du Québec.