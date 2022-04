Trudeau continuera-t-il à dépenser en fou?

Quelles surprises budgétaires le gouvernement Trudeau nous réservera-t-il dans le nouveau budget que la ministre des Finances Chrystia Freeland déposera jeudi prochain à la Chambre des communes ?

Vu son nouveau « partenariat » avec le NPD de Jagmeet Singh, Justin Trudeau osera-t-il donner le feu vert à la mise en place des deux promesses phares néo-démocrates telles une assurance-médicaments pancanadienne et une couverture gouvernementale des soins dentaires ?

Ce sont là des programmes potentiellement fort coûteux, entraînant des dépenses de l’ordre de 11 milliards $ l’an pour l’assurance-médicaments et d’environ 1,7 milliard par année pour la « couverture » dentaire.

En outre, Justin Trudeau osera-t-il mettre de l’avant les dizaines et dizaines de nouveaux investissements qu’il avait promis en campagne électorale et qui totalisaient pour le nouvel exercice financier 2022-23 des dépenses supplémentaires de 18 milliards de dollars ?

Quoi qu’il en soit, s’il est « fidèle » à ses habitudes budgétaires, le gouvernement Trudeau ne devrait pas, une fois de plus, lésiner sur la dépense.

Il ne serait donc pas surprenant de le voir « dépenser » la totalité des revenus supplémentaires que la solide reprise économique a rapportés au gouvernement fédéral par rapport aux prévisions de revenu effectuées il y a un an dans le budget 2021-22.

PORTRAIT ACTUEL

Selon les perspectives économiques et financières du Bureau du Directeur parlementaire du budget (DPB), les revenus budgétaires pour l’année 2022-23 devraient atteindre les 397 milliards de dollars.

Par rapport aux prévisions de revenus du précédent budget d’avril 2021, le fédéral encaisserait lors de l’année financière allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 quelque 40 milliards de plus.

Et du côté des dépenses des programmes, le Bureau du DPB prévoit pour le nouvel exercice financier un montant total de 410 milliards, soit 7 milliards de plus que le montant projeté il y a un an.

Quant au sempiternel déficit budgétaire, une fois que l’on tient compte des frais d’intérêt de la dette fédérale et des pertes actuarielles, il devrait s’élever, selon le Bureau du DPB à 47,9 milliards, soit environ 12 milliards $ de moins que prévu lors du précédent budget.

Et la dette fédérale, elle, atteindrait les 1235 milliards de dollars, en hausse de 513 milliards (+ 71 %) depuis l’année financière 2019-20.

Voilà pour le portrait des finances fédérales si... Justin Trudeau gardait le statu quo par rapport aux programmes actuellement en vigueur.

MAIS SI LA TENDANCE SE MAINTIENT...

La ministre des Finances Chrystia Freeland devrait annoncer une panoplie de nouveaux investissements.

Elle a d’ailleurs l’embarras du choix. Lors de la campagne électorale de l’été dernier, Justin Trudeau a promis 90 nouveaux investissements.

Dans le tableau ci-contre, j’en dresse une liste partielle, avec le montant des dépenses associé à chacune de ces promesses électorales si elles étaient mises de l’avant dans le cadre du nouveau budget 2022-23.

LES BANQUES AU CASH

Pour réduire la facture de ses multiples promesses électorales, Justin Trudeau a trouvé des « nouvelles recettes » potentielles.

Et ce sont les grandes banques et les compagnies d’assurance qui sont particulièrement visées. M. Trudeau a promis de leur imposer une surcharge fiscale de 3% en plus d’un « dividende de la relance au Canada. Deux « surtaxes » qui rapporteraient 2,5 milliards $ par année.

Justin Trudeau compte également sur L’Agence du revenu pour aller chercher des revenus supplémentaires de 1 à 4 milliards avec sa lutte aux paradis fiscaux.

À jeudi prochain, Jour J du nouveau budget !

PROMESSES DE TRUDEAU

Nouveaux investissements - 2022-23