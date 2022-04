Une ado de 13 ans portée disparue à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide du public pour localiser une adolescente de 13 ans qui a fait l’objet d’une fugue jeudi.

Kate Compaoré a été vue pour la dernière fois vers 16 h 20, alors qu’elle quittait la Polyvalente L’Ancienne pour monter à bord d’un autobus RTC en direction du terminus les Saules.

Les proches de la jeune fille ont des raisons de craindre pour sa sécurité, a indiqué le SPVQ.

L’adolescente mesure 1,72 m, pèse 43 kg et a les yeux bruns et les cheveux noirs tressés. Elle portait un manteau long de couleur rouge vin et un pantalon foncé.

Kate Compaoré avait sur elle un sac à dos mauve et un sac à lunch gris, a précisé le corps policier.

Quiconque a de l’information sur cette fugue peut composer le 911 ou appeler de façon confidentielle au 418 641-AGIR (2447).