Une amélioration pour les régimes de retraite à prestation déterminée

La situation financière de la plupart des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) s'est améliorée au cours du premier trimestre de 2022, malgré l’instabilité des marchés financiers provoquée par la guerre en Ukraine, selon l’indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite, publié vendredi.

L’indice Mercer, qui suit le ratio de solvabilité médian des régimes de retraite à prestations déterminées, était de 108 % au 31 mars 2022, une augmentation par rapport à l’indice de 103 % au 31 décembre 2021.

«L’année 2022 a bien mal commencé sur les marchés. Toutefois, malgré l’importante volatilité, la situation financière de la plupart des régimes PD s’est améliorée au cours du trimestre, a indiqué par communiqué Hubert Tremblay, conseiller principal du domaine Avoirs de Mercer. Mais, avec la crise en Ukraine et l’incertitude quant à son dénouement, le monde, les marchés et les régimes de retraite PD sont entrés dans une nouvelle ère de volatilité accrue et d’incertitude.»

Au cours du trimestre, les rendements des obligations ont augmenté de 75 à 134 points de base, contribuant à réduire le passif des régimes. Cette réduction du passif des régimes due à la hausse des rendements des obligations a plus que compensé la réduction des actifs des régimes due aux rendements négatifs.

À cause de la guerre en Ukraine, la pandémie de COVID-19 qui dure et les préoccupations concernant l'inflation, les chaînes d'approvisionnement ainsi que l'action des banques centrales; les marchés financiers et les régimes de retraite à prestations déterminées sont entrés dans une nouvelle ère de volatilité et d'incertitude accrues.

«Compte tenu des risques géopolitiques et économiques actuels, le besoin de se doter d’une bonne gouvernance et de bien gérer les risques n’a jamais été aussi criant», a souligné M. Tremblay.

Le conseil a également incité les promoteurs de régimes qui ne disposent pas de structures adéquates en matière de gouvernance et de gestion des risques de remédier à la situation, en mettant en place de telles structures ou en les améliorant.

À la fin du premier trimestre, 75 % des régimes affichaient un excédent selon l’approche de solvabilité, par rapport à 61 % à la fin de 2021.

Selon les estimations, 15 % des régimes montreraient un degré de solvabilité entre 90 % et 100 %, 6 % des régimes entre 80 % et 90 % et 4 % des régimes obtiendraient un degré de solvabilité inférieur à 80 %.