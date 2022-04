Une commande de 30 autobus scolaires 100 % électriques pour Lion

Le fabricant québécois Lion Électrique a annoncé jeudi avoir reçu une seconde commande de 30 autobus scolaires 100 % électriques LionC d’un «important» client dont il n’a pas révélé le nom.

La livraison de cette commande de 30 autobus scolaires zéro-émission est prévue d’ici le 31 mars 2023, a indiqué Lion, qui a promis de révéler l’identité de son client ultérieurement.

Cela «permettra de sauver plus de 600 tonnes de gaz à effet de serre et d'offrir un environnement plus sain aux enfants qui seront transportés dans ces autobus», a-t-on ajouté.

Le fabricant québécois se targue d’avoir vendu depuis 2016 plus de 550 véhicules zéro-émission, alors que le carnet de commandes de l’entreprise ne cesse de s’étoffer chaque année.