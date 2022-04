Une première Semaine des bières de micro du Québec jusqu’au 10 avril

La toute première Semaine des bières de micro du Québec a pris son envol vendredi. À travers le Québec, plus d’une centaine d’activités sont proposées pour mettre de l’avant le savoir-faire des microbrasseries d’ici.

• À lire aussi: Une bière ukrainienne fabriquée ici pour récolter des fonds

Depuis vendredi et jusqu’au 10 avril, l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) présente la toute première Semaine des bières de micro du Québec.

«Les microbrasseries organisent toutes sortes d’initiatives tout au long de l’année et on avait envie de faire converger ça pour créer un moment où on célèbre tout le monde en même temps, où on parle de l’industrie et où on partage ce qu’on fait avec les consommateurs», a affirmé Marie-Ève Myrand, directrice générale de l’AMBQ.

Qu’il s’agisse de conférences, dégustations, lancement de produits, visites ou porte-ouvertes, les microbrasseries célébreront la culture de la bière et feront découvrir ou redécouvrir leur industrie.

Pour en savoir plus sur la programmation, il est possible de consulter le site internet de l’événement. Une campagne de promotion sur les médias sociaux est également débutée.

Avec quelque 300 microbrasseries au Québec, l’industrie est en plein développement.

Cette Semaine sera également l’occasion, selon Mme Myrand, d’interpeller les élus et les décideurs sur les défis qui risquent de freiner cette croissance.

«Même si on retrouve de plus en plus de bières de microbrasseries dans les dépanneurs et épiceries, au grand bonheur des consommateurs, l’industrie fait face en effet à plusieurs enjeux dont l’élargissement des canaux de distribution comme les marchés publics et la livraison auprès des consommateurs», a-t-elle ajouté.