Une surprise de Gros Mené

Projet intemporel et imprévisible, Gros Mené est de retour avec un opus-­surprise lancé durant la nuit. Un album qui est en chantier depuis 2014.

Pax et Bonum est le troisième opus de la formation Gros Mené après Tue ce drum Pierre Bouchard et Agnus Dei qui ont été lancés en 1999 et 2012.

«Ces nouvelles chansons marinaient depuis un bout. Je travaillais là-dessus quand j’avais le goût, quand j’avais le temps et à travers d’autres affaires. Il n’y a jamais rien de prévu avec Gros Mené», a indiqué Fred Fortin, lors d’un entretien.

Le multi-instrumentiste a pris la décision de lancer ces 12 nouvelles chansons sans rien annoncer. Fred Fortin avoue ne pas aimer cette stratégie, de plus en plus présente, ou deux, trois et même quatre chansons sont lancées avant la parution de l’album.

«J’avais fait ça pour mon album Microdose. Je suis de la vieille école. J’aime que ça sorte de cette façon», a-t-il fait savoir.

Pax et Bonum a été enregistré, avant la pandémie, dans son chalet studio à Saint-Félicien.

Plusieurs musiciens sont passés au chalet pour l’enregistrement de cet album qu’il a réalisé. Il y a son complice Olivier Langevin, les batteurs Pierre Fortin et Sam Joly, le claviériste François Lafontaine et le saxophoniste Erik Hove. Marie-Pierre Arthur a enregistré des voix à Montréal.

Fred Fortin est l’élément déclencheur pour l’écriture des chansons de Gros Mené.

«Ça part, la plupart du temps, avec des beats de drum. Je construis ensuite là-dessus avec la guitare, les paroles, la basse et autres enrobages. On joue ça, ensuite, en groupe, où l’interprétation peut varier et changer», a-t-il fait remarquer.

Coloré

Lorsqu’on lui demande de définir le son de ce troisième album de Gros Mené, Fred Fortin part à rire.

«Oh my God. C’est un peu dur à définir. C’est un mélange de blues, de rock et de sonorités de La Nouvelle-Orléans. C’est assez roots. Les grooves sont influencés par l’album Gris-Gris de Dr. John. C’est très ouvert», a-t-il tenté de décrire.

Côté textes, Fred Fortin éclate de rire à nouveau. Bonsaï, qui ouvre l’album, raconte l’histoire d’un acteur porno nain. Midas chante les louanges des hot-dogs géants. Topp Notche fait référence à une marque de cigarettes faites avec des mégots recyclés.

«Il y a beaucoup de personnages colorés. Je n’ai pas beaucoup de filtre, lorsque j’écris. Il faut que ça sorte. Il y a beaucoup de niaiseries, mais c’est fait avec amour.», a-t-il expliqué.

Fred Fortin aime le mélange des deux premiers albums que l’on retrouve sur Pax et Bonum.

«Je suis content des tounes. Ça fait du bien avec ce que l’on vit en ce moment d’arriver avec quelque chose de léger. On ne se prend pas la tête et on joue du rock’n’roll», a-t-il fait savoir.