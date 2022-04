Beatrice Wallin doit saisir sa chance au Championnat amateur féminin

AUGUSTA | C’est son moment ou jamais. Beatrice Wallin attend depuis quatre ans cette occasion de remporter le Championnat amateur féminin du Augusta National. Samedi, elle ne veut pas rater sa chance.

La Suédoise âgée de 22 ans, représentante des Seminoles de l’université Florida State, est installée en tête du tournoi en compagnie de l’Américaine Latanna Stone avec une fiche cumulative à égalité à la normale après 36 trous.

Wallin a cependant une longueur d’avance sur sa rivale puisqu’elle en est à sa troisième présence à Augusta.

L’expérience ne s’achète pas, dit-on. Sur les allées verdoyantes du mythique club où sera disputée la ronde finale, samedi, celle-ci vaut toute son pesant d’or.

En 2019 et 2021, elle y a enregistré des pointages de 71 (-1) et 72 (É), respectivement. Ils figuraient évidemment parmi les meilleures cartes des deux journées finales.

Mais en 2019, l’éventuelle gagnante, l’Américaine Jennifer--- Kupcho, se trouvait dans une classe à part. Wallin avait terminé 10 coups derrière la première championne de l’histoire à Augusta. L’an dernier, elle avait accusé un retard de trois coups sur la Japonaise Tsubasa Kajitani en finissant 10e au terme d’une féroce compétition.

Aucune marge d’erreur

Cette fois, Wallin ne veut surtout pas l’échapper.

« Je n’ai pas de marge d’erreur. Je dois prendre un coup à la fois, car sur ce difficile parcours, tout peut arriver. Il faut que je sois en mesure de m’amuser et d’en profiter, car c’est ma troisième et dernière présence ici. »

« C’est avec le plus grand des sourires que j’approche cette ronde finale. Tout peut arriver. Je dois m’y faire. »

À cet égard, on doute qu’elle ait dormi sur ses deux oreilles la nuit dernière. Il est très difficile pour un meneur ou une meneuse d’obtenir une bonne nuit de sommeil avant la ronde finale.

Wallin est toutefois en paix avec ses récentes performances. Elle sait qu’elle peut terminer le travail. Dans des conditions venteuses et peu clémentes au club de golf Champions Retreat, hôte des deux premières rondes, elle a aligné des scores de 73 (+1) et 71 (-1). Depuis quelques semaines dans les rangs collégiaux, elle joue du golf inspiré en multipliant les tops 10.

La Suédoise aura toutefois à se méfier de ses rivales. Derrière, Emma Spitz, qui en est aussi à une troisième participation à l’événement, accuse un retard d’un seul coup en compagnie de deux autres golfeuses.

La championne américaine amateur en titre, Jensen Castle, et la numéro un mondiale, Rose Zhang, pointent à trois coups derrière. Zhang a d’ailleurs aligné trois oiselets à ses trois derniers trous pour remonter le tableau à grande vitesse.

Peloton serré

À l’ombre des hauts pins de la Géorgie, une avance d’un seul coup est vite gaspillée. Parlez-en aux nombreuses vedettes qui l’ont échappée dans l’histoire. Que ce soit Nicklaus, Palmer, Player, Floyd ou plus récemment Spieth et Molinari, un mauvais élan peut couter 2-3-4 coups et la victoire.

Enfin, la dernière position du top 30 a été décidée lors d’une prolongation à quatre joueuses, vendredi matin, pour conclure la deuxième ronde.

Avec une normale au quatrième trou, l’Allemande Paula Schulz-Hanssen a étampé son billet officiel vers la ronde finale.

Les 30 golfeuses se trouvent à six coups et moins du sommet du tableau. Cette ronde ultime s’annonce donc excitante.