BEAUDOIN TARDIF, Huguette



Au CHSLD Côté Jardins, le 1 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Huguette Beaudoin, épouse de feu monsieur Jean-Marc Tardif.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil ses enfants : François (Martine Tremblay), Marc (Michèle Brunet), Dominique (Manon Migneault); ses petits-enfants : Marie-Ève (Bernard Lapointe), Andréanne (Mathieu Skelling), Mathieu (Mélissa Thériault), Frédéric (Chloé Bossé-Corriveau), Simon (Alexandra Hinse), Christine, Martin, Catherine et ses arrière-petits-enfants : Charles, Éliane, Amélianne, Noha et Léo. Ses frères et sœurs : Colette (André Côté); Françoise (feu Pierre Bourget); Gaston (Françoise Bouchard); Paul-André (Huguette Boulanger); son beau-frère Mario (Feu Gemma Laroche) ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Havre du Trait-Carré et du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (ÉLAN) - fondationelan.com-.