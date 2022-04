MARTIN, Dr Antoine



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 23 mars 2022, est décédé à l'âge de 94 ans et 2 mois Dr Antoine Martin, fils de feu Mme Édith St-Onge et de feu M. Désiré Martin. Il demeurait à Québec, natif de Saint-Denis-De-La-Bouteillerie, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13 h à 14 h 40.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marcel (Ines Alvarez), Paryse, Edith, Jean-Denis, Camille (Anick Sergerie), Pierre (Julie Morency), Natacha (Geoff Frood); ses petits-enfants : Olivier Martin, Ana Martin, Rébéca Martin, Dominique Martin (Liam Connors), Nicolas Martin, Philippe Martin, Charles Martin, Ulysses Frood, Clovis Frood; ses arrière-petits-enfants : Saoirse, Muireann. Il était le frère de : feu Camille, feu Marie-Antoinette, feu Louis (feu Antoinette Lavoie), feu Jeanne-D'arc (feu Adrien Archambeault), feu Isabelle (feu Gérard Lamonde), feu Télesphore, feu Madeleine (feu Louis-Georges Robitaille), feu Maria, feu Olivier, feu Marie-Marthe (feu Valère Morin). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La direction des funérailles a été confiée à la