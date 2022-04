TALBOT, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 décembre 2021, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé monsieur Claude Talbot, époux de feu madame Lise Cauchon, fils de feu madame Thérèse Faguy et de feu monsieur Jean-Maurice Talbot. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.Après la liturgie, la famille se réunira une dernière fois en privé avant l'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à 15 heures. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Brigitte Dion), Lyne (Jason Ng); ses petits-enfants: Simon Talbot, Sophie Talbot; ses frères et soeurs: Lily (Normand Michel), Denise (feu Georges Renaud), Jacqueline (feu Jean Coté), Paul (feu Andrée Prince), Robert (Lorraine Lapointe), feu Jacques (Louise Laliberté), feu Roger (Michelle St-Louis), feu Gilles, feu Louis, feu Jean, feu Pierre (feu Claire Contois), feu Colette (feu Guy Leulier); ses beaux-frères et belles-soeurs: Onézime Blais (feu Claire Cauchon), Martine Lever (feu Jean Cauchon). Nous tenons à remercier tout le personnel de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins et leur dévouement. Compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix.