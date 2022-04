MAHEUX, Georges



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 15 mars 2022, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé monsieur Georges Maheux, fils de feu madame Alphonsine Rodrigue et de feu monsieur Eugène Maheux. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h 30 à 12 h.La mise en terre suivra au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Lucie Conseiller), Michel (Chantal Trudeau), Guy, Daniel (Linda Leclerc), Nathalie (Henri-Gilles Caron) et Martin (Cynthia Roy); la mère de ses enfants, madame Céline Rousseau; ses petits-enfants: Sébastien, Alexandre, Mélanie, feu Monika, Mike'l, Karyna, Guy J., Vicky, Amélie, Jimmy, Francheska, Jacob et Julia ainsi que 6 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Charles-Eugène, feu Raymond, Jeannine, feu Monique, Berthe et Aline. La famille tient à remercier tout particulièrement tout le personnel de la maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les soins extraordinaires prodigués à leur père bien aimé, ce sont tout simplement des gens de cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, adresse: 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, tél.: 418 903-6177, courriel: mspl.info@videotron.ca, site web: www.mspdulittoral.com.