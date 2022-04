FAUCHER, Sœur Adrienne, S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le mardi 22 mars 2022, à l'âge de 90 ans et 3 mois, dont 66 ans de profession religieuse, est décédée Sœur Adrienne Faucher (Sainte-Geneviève) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Saint-Éphrem de Beauce, de monsieur Onil Faucher et de dame Yvonne Faucher. La direction des funérailles a été confiée à la maisonL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles, 1460 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1N 3Y6. Outre sa communauté religieuse, Sœur Adrienne laisse dans le deuil ses soeurs : Cécile, Hélène et Françoise, ses frères : Nazaire et Jacques (Jocelyne Giguère), sa belle-sœur Ghislaine Roy, son beau-frère Emmanuel Pomerleau, de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères qui l'ont précédée dans la Maison du Père : Thérèse (Dominique Bilodeau), Jeannette, Bernadette , Mariette, Joseph (Rita Bilodeau), Lucien, Pauline Pagé, Herman Mathieu.