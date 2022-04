DUBÉ, Ginette



À L'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 décembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Ginette Dubé, épouse de monsieur Michel Monfette, fille de feu Réal Dubé et de feu Émérentienne Gagné. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Michel; son fils Éric (Valérie Houle); ses deux petites-filles qu'elle aimait tant : Alice et Émilie; sa sœur Françoise (Alain Savard); ses deux frères Jacques (Huguette Fradette) et Aimé (Hélène Milette), son beau-frère Camille Monfette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de l'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , tél :418-683-8666, web : www.cancer.ca