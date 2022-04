MOFFET, Denyse



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 mars 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Denyse Moffet, épouse de feu Gaston Morissette, fille de feu monsieur Joseph Moffet et de feu dame Irène Parent. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Chrystiane (Bruno Grenier), Danièle (Rémi Paquet) et Alyne (Michel Leclerc); ses petites-filles adorées: Vicky (Maxime Couture), Mélissa (Nicolas Rodrigues) et Stéphanie (Kevin Plamondon); ses arrière-petits-fils: Brandon, William et son arrière-petite-fille à venir Melrose; ses frères et sœurs: feu Jeannine, feu Marcel, feu André, Daniel et Thérèse (Martin Huot); ses filleules: Stéphanie et Karine; ses précieuses amies: Denise Gosselin, Johanne Ferland; ses amours Zoé et Blacky, ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier Dr Christian Têtu et la Dre Julie Lemay pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, tél. :418-656-4999, web : https://fondation-iucpq.org/