SAVARD, Yves



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 2 janvier 2022, à l'âge de 72 ans et 2 mois, est décédé monsieur Yves Savard, époux de madame Cécile Boutin, fils de feu madame Lucienne Tremblay et de feu monsieur Luc Savard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, Cécile Boutin, sa fille Karine (Mario Morin), son fils Carl (Hélène Paradis), son fils Stéphane (Louise Rondeau), ses petits-enfants : Bianca (Vincent), Kelly-Ann, Mayrika (Hugo), Derek. Il était le frère de Julianna (feu Hubert), feu Baptiste (Yvonne), Roland (Francine), Marcel (feu Thérèse), Bertrand (Ernestine), Jean-Luc (Sylvie), feu Judith (Maurice). Il laisse aussi dans le deuil ses filleuls : François Robert et Marc Savard ; ses belles-sœurs et beaux-frères : feu Ginette, Carole (Rejean), Colombe (Georgio), Pierrette (Pierre), feu Rock (Christiane), Jacques (Linda), Jean-Marc (feu Manon), Rejean (Caroline) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h 15.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière Saint- Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Fondation du CHU de Québec, téléphone : 418 525-4385, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.