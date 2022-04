MEUNIER, Denis



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 28 mars 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Denis Meunier, époux de dame Marlène Germain. Il était le fils de feu dame Carmen Lachance et de feu monsieur Joseph Meunier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marlène; ses enfants: Nancy (Blair White) et David (Caroline Labbé); ses petits-enfants: Alexandra et Luis Marques, Noah et Éli Meunier; ses frères: feu Gilles (Jocelyne Ouellet) et Réjean; sa belle-mère madame Jacqueline Goupil; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain: Carolle (Jocelyn St-Pierre), Marie-Claude, Michel (Diane Lachance), France, Jean-Pierre (Mijanou Brousseau), Chantale (Simon Lafond) et Donald (Caroline Fortin); sa filleule Karine Cloutier (Jayson Pleau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.