LEPAGE, Denise



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 27 mars 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Denise Lepage, épouse de monsieur Jacques Dussault. Elle était la fille de feu madame Jeannette Caouette et de feu monsieur Denis Lepage. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).Elle a été confiée à la maisonMadame Lepage laisse dans le deuil son époux monsieur Jacques Dussault; ses enfants : Marilou (Guillaume Lessard), Nicolas (Lysanne Cloutier); ses petits-enfants: Alexis, Clara et Jeanne; ses frères et sœurs: Jeanne-D'Arc (Claude Bélanger), Jean-Guy, Marcelle (Jean-Jacques Jutier), René (Denise Pérusse), Andrée (feu John Applin), Pierre (Réjeanne Vaillancourt); sa belle-mère : Yolande Roussel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dussault : Lise (Jocelyn Maurice), Michel (Michelle Gauthier) et Louis ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, proches parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans et de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement, les petites attentions et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.ca