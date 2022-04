LÉVESQUE, Marie-Paule



À l'Hôpital Général de Québec, le 21 mars 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marie-Paule Lévesque, épouse de feu monsieur Roméo Duperré. Elle était la fille de feu monsieur Oscar Lévesque et de feu madame Rébecca Francoeur. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité. Madame Lévesque laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Serge Genois), Alain (Monique Larouche), Marie-Claude (Jocelyn Faucher) et Nathalie (Denis Turbide); ses petits-enfants: Isis, Ugo, Rudi, Nicolas, Mathieu, Simon, Guillaume, Mélanie, Alexandre, Tristan et Céleste; ses arrière-petits-enfants: Romane, Joel et Romain; ses frères et sœurs: Hugues (feu Marina), Léandre (Georgette), Huguette (feu Claude) et Réjean (Renette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duperré ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses enfants: Yvan et Mario ainsi que ses frères et sœurs: Raymond (feu Eugénie), Lucien (feu Thérèse), Laurette (feu Roland), Maxime (feu Rosa), Jean-Marie (Magdalina), Benoit (Louise), Roger (feu Hélène), Charles (feu Anita), Jacques et Jacqueline. Un remerciement spécial au personnel de l'unité 300 de l'Hôpital Général de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca.