LACHANCE, Ronald



A Quebec, le 26 mars 2022 est décédé subitement à l'âge de 62 ans, M. Ronald Lachance, il était le fils de feu de Clément Lachance et de Françoise Bouchard. Il laisse dans le deuil ses enfants: Catherine Laurent (Podo Lafontaine), Kim Moses-Lachance (Adam Meloatam) et Raphael St-Sauveur; ses petit-enfants: Pinip, Gianno, Destiny et Allura; ses neveux: Francois et Mathieu; sa nièce Alexandre; son frère Denis et sa demi-sœur Renée, ses cousines: Lisa Roy et Danielle Sonnenberg; ainsi que d'autres parents et amis. Une cérémonie de commémoration aura lieu à une date ultérieure.