LANDRY, Lise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mars 2022, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Lise Landry, épouse de monsieur Jean Pelletier, fille de feu Marie-Aimée Brie et de feu Fidèle Landry. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Mélissa (Jean-Philippe Alexandre) et Vincent (Brigitte Huard); ses petits-enfants: Arianne, Éloïse et Xavier; ses frère et sœurs: Colombe, feu Marcellin (Ginette Lavoie), Jean-Pierre (Sylvie Morissette), France (Jean-Guy Caron), Yvon (Mariette Mercier), Réjean (Thérèse Caron), Sylvain (Johanne Oullette), Françoise et Sylvie; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jacques, feu Diane (Mario Deblois), feu Gilles, feu Michel, Denis, Réjean et Johanne (Fernand Grimard); ainsi que sa très grande amie Sylvie Beaupré, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le 6 avril à 12h30 en l'église St-Rodrigue (4760 1re Av., Québec, QC G1H 2T4), suivi du service religieux à 13h30. La famille tient à remercier le département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société du cancer au : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.