HUDON, Claude, MD



À l'Hôpital régional de Rimouski le 19 mars 2022, est décédé à l'âge de 74 ans et 8 mois le docteur Claude Hudon, demeurant à Rimouski, époux de madame Suzanne Simon, fils de feu monsieur Lionel Hudon et de feu madame Thérèse Bélanger.Il laisse dans le deuil ses fils: Christian, Charles-Nicolas et Olivier, ses frères et sa soeur : Denys, Danielle (feu Maurice Ferland), Richard (Francine Bélanger), Serge (Carmen Bélanger) et Jean (Élisabeth Fournier), ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Raymonde (feu Marcel Parent), André (Danielle Poirier), Jean-Guy (Denise Pelletier), Claire et Michel, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski par l'entremise de leur site Internet : www.fondationchrr.com