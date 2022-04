Ben Simmons réclame 20 millions $ aux 76ers

Près de deux mois après avoir été échangé par les 76ers de Philadelphie, Ben Simmons a déposé un grief pour réclamer 20 millions $ en salaire retenu par le club de la Pennsylvanie.

C’est du moins ce que la chaîne ESPN a rapporté, samedi. Le processus, qui a reçu l’appui de l’Association des joueurs, devrait passer en arbitrage.

Ciblé par les critiques de son entraîneur-chef Doc Rivers et son coéquipier Joel Embiid après l’élimination de l’équipe au deuxième tour éliminatoire l’année passée, Simmons a demandé une transaction et a raté le camp d’entraînement suivant. Un conflit à l’entraînement avec Rivers par la suite a envenimé la relation entre le joueur et l’équipe.

Simmons a été mis à l’amende pour chaque séance d’entraînement et chaque match raté ensuite jusqu’à ce qu’il soit finalement impliqué dans la transaction impliquant James Harden et qui l’a envoyé aux Nets de Brooklyn au mois de février. Or, il avait entre-temps indiqué que son absence était liée à des problèmes de santé mentale.

Simmons n’a toujours pas joué cette saison en raison d’une hernie discale. En carrière, il a maintenu des moyennes de 15,9 points, 8,1 rebonds et 7,7 mentions d’assistance. L’athlète de 25 ans a été invité au match des étoiles lors des trois dernières campagnes.