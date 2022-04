DUVAL, Maurice



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Maurice Duval décédé à Québec le 16 février 2022, à l'âge de 97 ans. Originaire de Saint-Roch-des Aulnaies, il était l'époux de feu Pierrette Frenette et le fils de feu Émile Duval et de feu Éliane Fournier.Il laisse dans le deuil ses enfants: Robert et Mario (Diane Iorio); ses petits-enfants: Simon Duval (Ashley Duval), Anne-Marie Duval (Raphael Loiselle-Daignault), Geneviève Duval (Martin Beaudry) et Charles Iorio-Duval ainsi que six arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Jeanne-D'arc (feu Yvan Tremblay), feu Louis-Albert (feu Rose-Aimée Gagnon), feu Bertrand, Carmelle (feu Jean-Luc Duval) et Simone Duval-Fournier. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Domaine Saint-Dominique pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h 30,Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org.