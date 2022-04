Celui qui vous libère les mains

Lorsqu’on pêche à la traîne, il est agréable de tenir sa canne entre ses mains afin de percevoir les moindres attaques.

• À lire aussi: Une belle façon de se souvenir

Quand on trolle, comme le dit si bien l’expression, le leurre nage au rythme imposé par l’embarcation. Certaines offrandes opposeront une légère résistance tandis que d’autres feront carrément fléchir la canne. À cause de la tension constante, à long terme, il peut être agréable de continuer à pêcher sans toujours tenir la perche.

Le porte-canne existe depuis des siècles. Le simple fait d’accoter sa perche sur le bord de la chaloupe et de la sécuriser en place peut être considéré comme une version rudimentaire. Mais plusieurs brevets d’invention ont été déposés dans les années 40 et au fil du temps.

De nos jours, on retrouve une pléiade de modèles de toutes sortes sur le marché. Lors d’une récente visite dans une boutique spécialisée, j’ai pu en observer plusieurs.

De base

Photo courtoisie

Plusieurs manufacturiers proposent des versions économiques comme celle-ci. Il s’agit de deux pièces de fer-blanc ou d’aluminium retenues avec un écrou papillon. Une grande vis à bout plat permet d’installer le tout sur le rebord d’une chaloupe. Sur la photo ci-jointe, il faudrait faire pivoter la portion supérieure pour la mettre en place. On pourra alors introduire le manche dans l’orifice ovale et appuyer la partie avant dans le support en forme de U. Ce système de retenue offre peu de protection à votre perche lors d’un combat ou d’un accrochage, et le retrait peut s’avérer laborieux.

Le tube

Photo courtoisie

Ce modèle traditionnel en forme de tuyau est on ne peut plus simple à utiliser. Qu’il soit en aluminium ou en résine polyamide comme le Rodmaster II, on peut l’incliner comme on le souhaite. Il y a même une fente dans la partie supérieure dans laquelle se glisse le pied du moulinet pour l’empêcher de tourner.

À attache

Photo courtoisie

Comme la plupart de ses semblables, le 280 de Scotty est fabriqué en nylon industriel renforcé de fibres. Il est spécialement dessiné pour maintenir les lancers lourds sur son berceau coussiné, mais il convient également pour les lancers légers. Une bande caoutchouteuse, qu’il suffit d’accrocher sur un crochet, maintient parfaitement votre canne à sa place.

Bien supporté

Photo courtoisie

Tous ces accessoires peuvent être positionnés partout dans votre embarcation grâce à une série de supports bien pensés. Certains peuvent être vissés sur le plat-bord, d’autres être encastrés ou vissés sur le bord de la chaloupe. Il existe également plusieurs glissières performantes dans les bateaux. Le dernier-né dans cette catégorie est le 343 (modèle en haut sur la photo) de la firme canadienne Scotty, il est doté de verrous fiables qui s’installent dans les fixations à glissière pour plat-bord. Ces railings peuvent accueillir des accessoires de toutes sortes, dont les porte-cannes. En un tournemain, on peut le déplacer à l’intérieur de l’embarcation, sans percer de trous.

Encastrable

Photo courtoisie

Le modèle 222 SideWinder est d’une apparence fort simpliste.

Fabriqué avec de l’acier inoxydable de 5/16 de po, il se démarque par son point d’attache central qui s’insère dans le support. Il suffit d’une simple pression sur le bouton et il peut être soulevé. Ses extrémités sont enduites de caoutchouc pour protéger votre investissement.

Pour la mouche

Photo courtoisie

Cette version, qui se nomme 265 Fly Rod, est spécialement conçue pour accueillir et bien retenir en place, avec une ganse caoutchoutée, tous les types de cannes à mouche, avec petit manchon ou avec extension. Le moulinet se positionne parfaitement pour laisser la bobine tourner et la soie se dévider lors des affrontements.

À loquet

Photo courtoisie

Le R -5 290 retient bien en place tous les ensembles pour le lancer léger, le lancer lourd, à la mouche, à bouton-poussoir, etc. Son loquet en acier inoxydable de 0,25 po pivote pour permettre un accès facile et rapide à votre perche. La tension sur la barre est facilement ajustable avec un tournevis no 10. Très résistant, il convient pour toutes les pêches.

À bague

Photo courtoisie

Ces versions en composite sont inclinables et pivotantes. Elles peuvent accueillir sur leur cadre central littéralement tous les types de moulinets et de cannes. Une fois en position, on peut l’utiliser tel quel ou bien tourner le gros anneau pour littéralement barrer la perche en place. Après une attaque, on débarre le tout, on l’empoigne et on amorce le combat.

Auto verrouillable

Photo courtoisie

Cet accessoire musclé est fabriqué de nylon industriel renforcé de fibres. Le Orca 400 de Scotty est le porte-canne le plus rapide sur le marché. Il suffit d’appuyer son manchon dans la partie ouverte et de la faire basculer vers le bas pour la verrouiller en place. Au besoin, on tire vers le haut pour le déployer et la récupérer. Ajustable dans toutes les positions, il est ultra robuste, même pour les gros maskis et esturgeons.