«C’était incroyable» –Jordan Harris

C’est devant sa mère et sa copine que Jordan Harris a disputé son premier match dans la LNH. Une entrée réussie au cours de laquelle il a été utilisé pendant 15 minutes et 55 secondes, dont 46 secondes en prolongation.

« C’était incroyable. Super cool. Et, en plus, on a gagné le match. Tout le monde a travaillé très fort. »

–Jordan Harris

Tout au long de la rencontre, la recrue de 21 ans a joué comme un vétéran. Néanmoins, il a reconnu qu’il ressentait des papillons et de l’adrénaline. Malgré son aise, il a noté quelques différences marquées avec le calibre de la NCAA.

« Évidemment, le jeu était plus rapide que ce à quoi je suis habitué. Le niveau d’intelligence est également plus élevé. Il y a aussi le côté physique à prendre en compte. Les joueurs adverses utilisent leurs poids sur toi. »

–Jordan Harris

Le défenseur a été au centre d’une situation plutôt cocasse en deuxième période lorsqu’il a été chassé pour avoir joué sans son casque protecteur, après qu’Alex Killorn le lui eut littéralement enlevé.

« Je n’étais pas sûr. Je l’ai ramassé, mais je l’ai échappé. Une fois sur le banc de punition, l’arbitre est venu me voir et m’a dit: « tu ne peux pas faire ça. » J’ai compris la leçon.»

–Jordan Harris

Jordan Harris n’a pas qu’impressionné les partisans du Canadien. Ses nouveaux coéquipiers ont grandement apprécié la façon dont il a joué.

« On n’avait aucune idée du type de défenseur qu’il était. J’ai été très impressionné comme tout le reste de l’équipe. Jamais tu n’aurais pu croire qu’il s’agissait de son premier match. C’est un bon patineur, un joueur qui possède une bonne vision du jeu.»

–Joel Edmundson