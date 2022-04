CF Montréal: Spectacle offensif

Les attaques ont été nombreuses de part et d’autre entre le CF Montréal et le FC Cincinnati, samedi au TQL Stadium, mais les hommes de Wilfried Nancy ont été légèrement plus opportunistes, dans un festival offensif qu’ils ont remporté 4 à 3. Ils ont ainsi amassé leur première victoire de la saison.

• À lire aussi: L’attaque décimée

• À lire aussi: Cincinnati doit être pris au sérieux

Les deux formations se sont échangé cinq buts en première demie seulement et les visiteurs ont inscrit trois d’entre eux. Djordje Mihailovic a d’abord réussi un doublé. Ses filets, respectivement à la 17e et 41e minute, ramenaient chaque fois les deux adversaires à égalité.

Kei Kamara a ensuite profité des arrêts de jeu de la première demie pour secouer les cordages une première fois dans l’uniforme du CF Montréal. L’attaquant a profité d’une remise parfaite de Victor Wanyama, qui s’était aussi fait complice de l’une des réussites de Mihailovic, pour décocher un tir bas qui a trompé la vigilance du gardien Alec Kann.

Kamara, qui lui aussi avait amassé une passe décisive sur un des filets de son coéquipier américain, n’avait pas dit son dernier mot. Il a combiné ses efforts à ceux de Joaquin Torres, à la 67e minute, et a obtenu sa deuxième mention d’aide quand l’Argentin a poussé délicatement le ballon dans la cage adverse.

Des ennuis défensifs

Un nuage a toutefois assombri la brillante performance offensive du CF Montréal. Défensivement, la troupe de Wilfried Nancy a été mise à rude épreuve et a plié à plusieurs reprises.

Autant le gardien Sebastian Breza que l’ensemble du groupe défensif ont bien mal paru, d’abord sur le filet de Brandon Vazquez, à la 12e minute, puis sur le deuxième filet des favoris de la foule, huit minutes plus tard.

Une fois de plus, Vazquez a mené l’attaque des siens. En tentant de rejoindre un coéquipier, son relais a heurté Alistair Johnston et le ballon a passé sous Breza. Luciano Acosta, sur un tir de pénalité à la 61e minute, a été l’autre buteur des siens.

Il y avait des airs de déjà-vu en fin de match. Avec une mince avance d’un but, le CF Montréal a défendu les nombreuses attaques de ses rivaux, mais dans les moments les plus cruciaux, l’organisation montréalaise a tenu le fort pour signer son tout premier gain de la saison, à son cinquième duel.