Comment aider mon père sans y laisser ma peau ?

Je suis la seule fille d’une famille de trois enfants et je ne voudrais pas laisser croire par ma demande que mes frères n’aiment pas nos parents, malgré les apparences. Tous les deux sont de bonnes personnes, mais comme ils ont un travail prenant et chacun une famille, je ne peux compter sur leur assistance pour me soutenir dans l’aide à fournir à nos parents, qui ont tous deux dépassé les 80 ans.

Comme je suis la seule à habiter la même région du Québec qu’eux, c’est bien sûr à moi que revenait la tâche première de voir à leur bien-être, eux qui vivent encore dans la maison familiale. Au fil des ans, les choses se sont bien passées, vu que nos deux parents étaient encore autonomes et que je n’avais qu’à les visiter sporadiquement pour vérifier que tout allait bien et pour leur rendre des services à l’occasion.

Puis mon père a commencé lentement à décliner, jusqu’à recevoir un diagnostic d’Alzheimer. Malgré cela, ma mère, qui se portait encore très bien, refusait de mettre la maison en vente sous prétexte que de transporter mon père ailleurs que dans la maison où il avait toujours vécu allait le traumatiser encore plus.

C’était vivable au début, parce que je ne suis plus sur le marché du travail, que mes enfants sont élevés et que mon mari est capable de se débrouiller sans moi. Mais depuis que j’ai senti que ma mère ne pourrait plus tenir le coup toute seule pendant mes absences, il a fallu que je prenne de grosses décisions auxquelles mes frères ne se sont pas opposés, à savoir d’embaucher quelqu’un pour prendre ma place à l’occasion.

Mais actuellement, la situation se corse. Mon père perd de plus en plus de ses capacités cognitives, et ma mère a atteint la limite de ses capacités physiques pour aider celui qu’elle a aimé toute sa vie. Et moi, au milieu de tout ça, je suis obligée de rester quasiment à plein temps avec elle, à part quelques allers-retours chez moi pour voir à remplir le frigo et cuisiner pour mon homme.

La fatigue se faisant sentir, j’en ai parlé à mon mari, qui trouve la situation injuste et qui me presse de prendre les grands moyens pour alléger ma tâche, avant de tomber moi-même malade. Il souhaiterait que je talonne mes frères pour qu’ils s’impliquent plus qu’ils ne le font, ce que je ne crois pas possible, et que je force la main de ma mère pour qu’elle accepte de vendre la maison, en plus de placer mon père. Ce que je crois tout aussi impossible. Comment me sortir d’un pareil pétrin ?

Marie

Voulant parfois trop bien faire, on s’emmure dans des croyances qui nous privent de la possibilité d’envisager des avenues différentes de celles qu’on croit les bonnes, pour se sortir de situations difficiles.

Votre mari a raison de vous inciter à impliquer vos frères. Ils n’ont peut-être pas le temps de se rendre au chevet de leur père pour aider leur mère, mais ils ont certainement celui de participer à une décision commune pour planifier la suite de vie de leurs parents.

S’ils ne le font pas déjà, ils doivent vous épauler financièrement puisqu’ils ne peuvent le faire physiquement, mais surtout ils doivent voir à vous faciliter la tâche. Ils ont donc le devoir de participer à une rencontre de famille avec votre mère pour l’emmener à comprendre qu’elle ne peut plus tenir maison et qu’elle doit songer à vendre.

Ces décisions sont capitales pour la suite des choses afin que l’entièreté de la tâche ne vous incombe pas à vous seule. Vient de paraître sous la plume de Michelle Arcand (psychologue) et Lorraine Brissette (travailleuse sociale) aux Éditions de l’Homme, le livre « Guide de survie des proches aidants », qui pourrait vous mettre sur d’autres pistes de solutions.