[EN DIRECT] 38e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Au 38e jour de leur invasion de l'Ukraine, les Russes modifient leur stratégie afin de concentrer leurs forces au sud et à l'est du pays.

Voici les derniers développements, minute par minute

Lisez l'analyse de nos chroniqueurs :

6h51 | Un photographe ukrainien chevronné retrouvé mort près de Kyïv

Capture d'écran Facebook

Un photographe et documentaliste ukrainien chevronné, Maks Levine, dont on était sans nouvelles depuis trois semaines, a été retrouvé mort après le retrait de troupes russes d’un territoire proche de Kyïv, a annoncé samedi la présidence ukrainienne.

6h28 | Ukraine : «retrait rapide» des forces russes du nord du pays

AFP

Les forces russes opèrent un «retrait rapide» des régions de Kyïv et Tcherniguiv, dans le Nord de l’Ukraine, et ont pour objectif de «prendre pied dans l’Est et le Sud», a estimé samedi un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak.

5h43 | Ukraine : la Croix-Rouge tente une nouvelle évacuation à Marioupol, bombardements dans plusieurs régions

AFP

La Croix-Rouge s’apprête samedi à tenter des évacuations de civils de la ville assiégée de Marioupol, dans le Sud-Est de l’Ukraine d’où plus de 3 000 personnes ont déjà fui, après une nouvelle nuit de bombardements dans plusieurs régions du pays.

1h48 | Irak: les exportations de pétrole à 11,07 millions USD en mars, record en 50 ans

AFP

L’Irak a exporté en mars pour 11,07 milliards de dollars de pétrole, établissant un record depuis 1972, selon des données préliminaires du ministère du Pétrole, les prix du brut étant tirés vers le haut notamment par la guerre en Ukraine.

00h37 | Ukraine: Pékin assure ne pas contourner les sanctions occidentales

AFP

La Chine ne contourne pas «délibérément» les sanctions occidentales contre la Russie, a assuré samedi Pékin, au lendemain d’un avertissement de l’UE que tout soutien à Moscou nuira à ses relations économiques avec l’Europe.