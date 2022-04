États-Unis: une communauté autochtone récupère ses terres après 400 ans

Une communauté autochtone de Virginie, la tribu Rappahannock, s’est vue restituer près de 188 hectares d’un de ses sites sacrés, vendredi, après avoir été déplacée de ses terres il y a près de 400 ans.

Une rencontre avait été tenue entre les dirigeants de la communauté et la secrétaire d’État à l’Intérieur, Deb Haaland, ainsi que la directrice du Service américain de la pêche et de la faune sauvage.

«Cette réappropriation historique souligne la façon dont les tribus, les propriétaires privés et les autres parties prenantes jouent un rôle central dans le travail de cette administration pour garantir que nos efforts de conservation sont menés localement et soutiennent la santé et le bien-être des communautés», a déclaré vendredi par communiqué la secrétaire Haaland.

Le terrain de Fones Cliffs, une étendue de falaises qui s’élève à plus de 100 pieds au-dessus de la rivière Rappahannock, est aussi considéré comme une zone importante pour observer des oiseaux migrateurs.

«Nous avons travaillé pendant de nombreuses années pour rendre ce lieu sacré à la tribu. Les aigles étant des messagers de prière, cette zone où ils se rassemblent a toujours été un lieu d'importance naturelle, culturelle et spirituelle», a indiqué Anne Richardson, cheffe de la tribu Rappahannock.

Accessible au public, le site servira aussi de lieu pour créer une réplique d’un village du XVIe siècle, où les membres de la communauté pourront sensibiliser les visiteurs à leur histoire et à leur approche de la conservation.

Le programme destiné aux jeunes de la communauté concernant les pratiques traditionnelles de la rivière sera aussi étendu.

Les Rappahannock vivaient dans trois villages sur ces falaises avant l’arrivée des Anglais, dont le capitaine John Smith en 1608. La communauté a été déplacée de force par les Anglais dans les années 1660, selon le Chesapeake Conservancy.